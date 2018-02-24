أمانة الطائف تدعو 1707 مواطنين لقرعة منح الأراضي

أوضحت الأسماء والمواعيد من خلال موقعها

أعلنت أمانة الطائف، اليوم السبت، أسماء 1707 مواطنين ومواطنات من المتقدمين بطلبات منح أراضٍ، ودعتهم إلى إكمال وتحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية قبل موعد القرعة التي تنطلق بقاعة فندق إنتركونتنينتال بطريق المطار من يوم الأحد (16 جمادى الآخرة الجاري) إلى الخميس (20 من الشهر ذاته)، في تمام الساعة التاسعة من صباح كل يوم.



ودعا أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، كافة المواطنين والمواطنات المعلنة أسماؤهم إلى إكمال بياناتهم على البوابة الإلكترونية للأمانة، وأهاب بمن لم تسجل لهم سجلات مدنية، ولم يراجعوا الأمانة من قبل، سرعة مراجعة إدارة (الأراضي والممتلكات – المنح) قبل موعد القرعة، مشيرًا إلى أنه لن يُنظَر في أي طلب غير مكتمل عبر بوابة الأمانة.



وأشار إلى أن القرعة للمواطنين والمواطنات ستكون حسب أقدمية التقديم، وسيكون استقبالهم على مجموعات: الأولى يوم الأحد 16 جمادى الثانية الجاري، والثانية يوم الاثنين 17 جمادى الثانية، والثالثة يوم الثلاثاء 18 جمادى الثانية، والرابعة يوم الأربعاء 19 جمادى الثانية، والخامسة يوم الخميس 20 جمادى الثانية.