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السعودية تتصدر اهتمام المستثمرين المشاركين بمعرض السفر العالمي في لندن

نظير ثراء المحتوى والإبداع وسلاسة العرض والتصميم والتفاعل الملفت مع الجميع

حصدت المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة الدول التي تصدرت اهتمام المستثمرين وقطاع الأعمال المشاركين في معرض السفر العالمي في لندن، وهو الحدث الدولي الأبرز على أجندة السياحة العالمية لهذا العام، وجاء ذلك في الاستطلاع الشامل الذي صدر عن الجهة المنظمة.

كما حقق الجناح السعودي المركز الأول والأفضلية في المعرض؛ نظير ثراء المحتوى والإبداع، وسلاسة العرض والتصميم، بالإضافة للتفاعل الملفت مع جميع الجهات المشاركة في الجناح.

وكان الاستطلاع الصادر من معرض السفر والسياحة والذي يمثله أكثر من 1300 مشارك؛ قد وضع المملكة العربية السعودية في صدارة الدول تليها إيطاليا ثم اليونان، حيث يتطلع 51% إلى زيارة الجناح السعودي والالتقاء بالمسؤولين واستكشاف المزيد من المعلومات وعقد الشراكات والاتفاقيات.

وأتى هذا التفاعل نظير دعم الحكومة الرشيدة والتطور الكبير لقطاع السياحة السعودي المتناغم مع تطلعات رؤية المملكة 2030، والفرص الهائلة للاستثمار، وتوفر التسهيلات والبنية التحتية الرقمية المتطورة، بالإضافة إلى المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة.

ولفت الجناح السعودي الكبير الأنظار؛ عبر تحقيقه جائزة المركز الأول بين 65 دولة، محققاً الأفضلية في المحتوى والابتكار والسلاسة والتصميم، حيث احتضن الجناح أهم الشركاء الرئيسيين للسياحة السعودية من المشاريع الكبرى والوجهات السياحية، وأبرز العلامات التجارية في القطاع السياحي الخاص؛ وجسد مشاعر الفخر بالعمق التاريخي والثقافي والتنوع الطبيعي والمناخي، ووفرة الفعاليات الترفيهية النوعية في مختلف الوجهات السياحية الرائعة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تتصدر اهتمام المستثمرين المشاركين بمعرض السفر العالمي في لندن
سبق

حصدت المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة الدول التي تصدرت اهتمام المستثمرين وقطاع الأعمال المشاركين في معرض السفر العالمي في لندن، وهو الحدث الدولي الأبرز على أجندة السياحة العالمية لهذا العام، وجاء ذلك في الاستطلاع الشامل الذي صدر عن الجهة المنظمة.

كما حقق الجناح السعودي المركز الأول والأفضلية في المعرض؛ نظير ثراء المحتوى والإبداع، وسلاسة العرض والتصميم، بالإضافة للتفاعل الملفت مع جميع الجهات المشاركة في الجناح.

وكان الاستطلاع الصادر من معرض السفر والسياحة والذي يمثله أكثر من 1300 مشارك؛ قد وضع المملكة العربية السعودية في صدارة الدول تليها إيطاليا ثم اليونان، حيث يتطلع 51% إلى زيارة الجناح السعودي والالتقاء بالمسؤولين واستكشاف المزيد من المعلومات وعقد الشراكات والاتفاقيات.

وأتى هذا التفاعل نظير دعم الحكومة الرشيدة والتطور الكبير لقطاع السياحة السعودي المتناغم مع تطلعات رؤية المملكة 2030، والفرص الهائلة للاستثمار، وتوفر التسهيلات والبنية التحتية الرقمية المتطورة، بالإضافة إلى المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة.

ولفت الجناح السعودي الكبير الأنظار؛ عبر تحقيقه جائزة المركز الأول بين 65 دولة، محققاً الأفضلية في المحتوى والابتكار والسلاسة والتصميم، حيث احتضن الجناح أهم الشركاء الرئيسيين للسياحة السعودية من المشاريع الكبرى والوجهات السياحية، وأبرز العلامات التجارية في القطاع السياحي الخاص؛ وجسد مشاعر الفخر بالعمق التاريخي والثقافي والتنوع الطبيعي والمناخي، ووفرة الفعاليات الترفيهية النوعية في مختلف الوجهات السياحية الرائعة في المملكة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
12:06 AM

السعودية تتصدر اهتمام المستثمرين المشاركين بمعرض السفر العالمي في لندن

نظير ثراء المحتوى والإبداع وسلاسة العرض والتصميم والتفاعل الملفت مع الجميع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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حصدت المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة الدول التي تصدرت اهتمام المستثمرين وقطاع الأعمال المشاركين في معرض السفر العالمي في لندن، وهو الحدث الدولي الأبرز على أجندة السياحة العالمية لهذا العام، وجاء ذلك في الاستطلاع الشامل الذي صدر عن الجهة المنظمة.

كما حقق الجناح السعودي المركز الأول والأفضلية في المعرض؛ نظير ثراء المحتوى والإبداع، وسلاسة العرض والتصميم، بالإضافة للتفاعل الملفت مع جميع الجهات المشاركة في الجناح.

وكان الاستطلاع الصادر من معرض السفر والسياحة والذي يمثله أكثر من 1300 مشارك؛ قد وضع المملكة العربية السعودية في صدارة الدول تليها إيطاليا ثم اليونان، حيث يتطلع 51% إلى زيارة الجناح السعودي والالتقاء بالمسؤولين واستكشاف المزيد من المعلومات وعقد الشراكات والاتفاقيات.

وأتى هذا التفاعل نظير دعم الحكومة الرشيدة والتطور الكبير لقطاع السياحة السعودي المتناغم مع تطلعات رؤية المملكة 2030، والفرص الهائلة للاستثمار، وتوفر التسهيلات والبنية التحتية الرقمية المتطورة، بالإضافة إلى المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة.

ولفت الجناح السعودي الكبير الأنظار؛ عبر تحقيقه جائزة المركز الأول بين 65 دولة، محققاً الأفضلية في المحتوى والابتكار والسلاسة والتصميم، حيث احتضن الجناح أهم الشركاء الرئيسيين للسياحة السعودية من المشاريع الكبرى والوجهات السياحية، وأبرز العلامات التجارية في القطاع السياحي الخاص؛ وجسد مشاعر الفخر بالعمق التاريخي والثقافي والتنوع الطبيعي والمناخي، ووفرة الفعاليات الترفيهية النوعية في مختلف الوجهات السياحية الرائعة في المملكة.

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