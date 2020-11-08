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"البيرق" لـ"نشامى المجاردة" في مسابقة أجمل إطلالة بقرية غية

ضمن مبادرات نشامى عسير وبحضور أمير المنطقة وعدد من القيادات

سلم أمير منطقة عسير والمشرف العام على "نشامى عسير"، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، فريق نشامى المجاردة (البيرق)، لفوزه بأجمل إطلالة بقرية (غية)، وبحضور محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح.

وتَسَلّم رئيس اللجنة الميدانية بنشامى المجاردة عبدالرحمن علي أحمد الشهري وضابط الاستراتيجيات الميداني عبدالله يعن الله، البيرق وشهادة التكريم من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي رعى الحفل الختامي لـ"نشامى عسير" بالواجهة البحرية بالحريضة.

وزار أمير المنطقة الركن المخصص لنشامى المجاردة، الذي تم تجهيزه بمقر الاحتفال، واستمع لشرح عن المبادرات والفرص التي تم تنفيذها.

وقدم رئيس اللجنة الميدانية عبدالرحمن الشهري، شكر وتقدير "نشامى المجاردة" لأمير المنطقة على هذه المبادرة التي أحيت في الجميع حب البذل والعطاء والعمل والتطوع وتحويل المستحيل إلى واقع ملموس وبأقل الإمكانيات وبقدرة وهمة الرجال، كما قدّم شكره لمحافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، على متابعته المستمرة وإشرافه المباشر على مبادرات "نشامى المجاردة"، ودعمه اللا محدود ووقوفه على الركن المعد في الواجهة البحرية لنشامى المجاردة، وكذلك قدّم شكره لأهالي وادي الغيل بمركز خاط؛ لمشاركتهم الفعالة في المبادرة، وتقديم منتجات الوادي في أجمل صورة وأبهى حلة.

وتابع "الشهري" شكر فريق نشامى المجاردة الذين كانوا على قلب رجل واحد وعملوا بروح الفريق الواحد لإنجاح كل المبادرات والفرص؛ مثمنًا جهود رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمجاردة عبدالله علي صغير، ومحمد عبدالله الصميدي وأبنائه الذين كان لهم الدور الكبير في إنجاح مبادرة أجمل إطلالة بقرية غية، وكانت النتيجة ولله الحمد حصول الفريق على بيرق نشامى عسير.

أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نشامى عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"البيرق" لـ"نشامى المجاردة" في مسابقة أجمل إطلالة بقرية غية
سبق

سلم أمير منطقة عسير والمشرف العام على "نشامى عسير"، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، فريق نشامى المجاردة (البيرق)، لفوزه بأجمل إطلالة بقرية (غية)، وبحضور محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح.

وتَسَلّم رئيس اللجنة الميدانية بنشامى المجاردة عبدالرحمن علي أحمد الشهري وضابط الاستراتيجيات الميداني عبدالله يعن الله، البيرق وشهادة التكريم من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي رعى الحفل الختامي لـ"نشامى عسير" بالواجهة البحرية بالحريضة.

وزار أمير المنطقة الركن المخصص لنشامى المجاردة، الذي تم تجهيزه بمقر الاحتفال، واستمع لشرح عن المبادرات والفرص التي تم تنفيذها.

وقدم رئيس اللجنة الميدانية عبدالرحمن الشهري، شكر وتقدير "نشامى المجاردة" لأمير المنطقة على هذه المبادرة التي أحيت في الجميع حب البذل والعطاء والعمل والتطوع وتحويل المستحيل إلى واقع ملموس وبأقل الإمكانيات وبقدرة وهمة الرجال، كما قدّم شكره لمحافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، على متابعته المستمرة وإشرافه المباشر على مبادرات "نشامى المجاردة"، ودعمه اللا محدود ووقوفه على الركن المعد في الواجهة البحرية لنشامى المجاردة، وكذلك قدّم شكره لأهالي وادي الغيل بمركز خاط؛ لمشاركتهم الفعالة في المبادرة، وتقديم منتجات الوادي في أجمل صورة وأبهى حلة.

وتابع "الشهري" شكر فريق نشامى المجاردة الذين كانوا على قلب رجل واحد وعملوا بروح الفريق الواحد لإنجاح كل المبادرات والفرص؛ مثمنًا جهود رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمجاردة عبدالله علي صغير، ومحمد عبدالله الصميدي وأبنائه الذين كان لهم الدور الكبير في إنجاح مبادرة أجمل إطلالة بقرية غية، وكانت النتيجة ولله الحمد حصول الفريق على بيرق نشامى عسير.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
11:05 AM

"البيرق" لـ"نشامى المجاردة" في مسابقة أجمل إطلالة بقرية غية

ضمن مبادرات نشامى عسير وبحضور أمير المنطقة وعدد من القيادات

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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سلم أمير منطقة عسير والمشرف العام على "نشامى عسير"، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، فريق نشامى المجاردة (البيرق)، لفوزه بأجمل إطلالة بقرية (غية)، وبحضور محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح.

وتَسَلّم رئيس اللجنة الميدانية بنشامى المجاردة عبدالرحمن علي أحمد الشهري وضابط الاستراتيجيات الميداني عبدالله يعن الله، البيرق وشهادة التكريم من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي رعى الحفل الختامي لـ"نشامى عسير" بالواجهة البحرية بالحريضة.

وزار أمير المنطقة الركن المخصص لنشامى المجاردة، الذي تم تجهيزه بمقر الاحتفال، واستمع لشرح عن المبادرات والفرص التي تم تنفيذها.

وقدم رئيس اللجنة الميدانية عبدالرحمن الشهري، شكر وتقدير "نشامى المجاردة" لأمير المنطقة على هذه المبادرة التي أحيت في الجميع حب البذل والعطاء والعمل والتطوع وتحويل المستحيل إلى واقع ملموس وبأقل الإمكانيات وبقدرة وهمة الرجال، كما قدّم شكره لمحافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، على متابعته المستمرة وإشرافه المباشر على مبادرات "نشامى المجاردة"، ودعمه اللا محدود ووقوفه على الركن المعد في الواجهة البحرية لنشامى المجاردة، وكذلك قدّم شكره لأهالي وادي الغيل بمركز خاط؛ لمشاركتهم الفعالة في المبادرة، وتقديم منتجات الوادي في أجمل صورة وأبهى حلة.

وتابع "الشهري" شكر فريق نشامى المجاردة الذين كانوا على قلب رجل واحد وعملوا بروح الفريق الواحد لإنجاح كل المبادرات والفرص؛ مثمنًا جهود رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمجاردة عبدالله علي صغير، ومحمد عبدالله الصميدي وأبنائه الذين كان لهم الدور الكبير في إنجاح مبادرة أجمل إطلالة بقرية غية، وكانت النتيجة ولله الحمد حصول الفريق على بيرق نشامى عسير.

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