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"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان: 3262 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة و3354 حالة شفاء

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 410072 حالة، منها 51507 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3354 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350305 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8260 حالة وفاة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان: 3262 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة و3354 حالة شفاء
سبق

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 410072 حالة، منها 51507 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3354 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350305 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8260 حالة وفاة.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
02:26 PM

باكستان: 3262 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة و3354 حالة شفاء

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 410072 حالة، منها 51507 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3354 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350305 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8260 حالة وفاة.

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