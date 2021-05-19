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الرئيس الفلسطيني يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

أكد عدم التهاون في ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأربعاء)، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قصفها لقطاع غزة.

وذكر "عباس" في كلمة مسجلة أمام اجتماع طارئ للبرلمان العربي في القاهرة، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الآن في قطاع غزة من اعتداءات وحشية على المدنيين وقصف متعمّد للبيوت والمنشآت وتدميرها على رؤوس سكانها وتدمير للبنية التحتية وقتل للأطفال والشيوخ والنساء؛ هو إرهاب دولة منظم تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأكد أن هذه جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ولن نتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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الرئيس الفلسطيني يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة
سبق

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأربعاء)، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قصفها لقطاع غزة.

وذكر "عباس" في كلمة مسجلة أمام اجتماع طارئ للبرلمان العربي في القاهرة، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الآن في قطاع غزة من اعتداءات وحشية على المدنيين وقصف متعمّد للبيوت والمنشآت وتدميرها على رؤوس سكانها وتدمير للبنية التحتية وقتل للأطفال والشيوخ والنساء؛ هو إرهاب دولة منظم تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأكد أن هذه جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ولن نتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
04:30 PM

الرئيس الفلسطيني يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

أكد عدم التهاون في ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأربعاء)، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قصفها لقطاع غزة.

وذكر "عباس" في كلمة مسجلة أمام اجتماع طارئ للبرلمان العربي في القاهرة، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الآن في قطاع غزة من اعتداءات وحشية على المدنيين وقصف متعمّد للبيوت والمنشآت وتدميرها على رؤوس سكانها وتدمير للبنية التحتية وقتل للأطفال والشيوخ والنساء؛ هو إرهاب دولة منظم تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأكد أن هذه جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ولن نتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

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