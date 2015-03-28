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شؤون الحرمين تعلن استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام

توفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصديه بالتعاون مع ‎إمارة مكة ممثلة في لجنة السقاية

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام.
وقالت رئاسة شؤون الحرمين إنه ضمن الخطة التشغيلية لموسم ‎رمضان المبارك 1442هـ بالمسجد الحرام؛ تقرر استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع ‎إمارة مكة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه يسمح للشخص بإدخال (تمرات) للإفطار الشخصي فقط، ولا يوجد توزيع لوجبات السحور ولا يسمح بإدخالها.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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شؤون الحرمين تعلن استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام
سبق

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام.
وقالت رئاسة شؤون الحرمين إنه ضمن الخطة التشغيلية لموسم ‎رمضان المبارك 1442هـ بالمسجد الحرام؛ تقرر استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع ‎إمارة مكة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه يسمح للشخص بإدخال (تمرات) للإفطار الشخصي فقط، ولا يوجد توزيع لوجبات السحور ولا يسمح بإدخالها.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
03:10 PM

شؤون الحرمين تعلن استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام

توفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصديه بالتعاون مع ‎إمارة مكة ممثلة في لجنة السقاية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,110

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام.
وقالت رئاسة شؤون الحرمين إنه ضمن الخطة التشغيلية لموسم ‎رمضان المبارك 1442هـ بالمسجد الحرام؛ تقرر استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع ‎إمارة مكة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه يسمح للشخص بإدخال (تمرات) للإفطار الشخصي فقط، ولا يوجد توزيع لوجبات السحور ولا يسمح بإدخالها.

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