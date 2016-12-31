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ليبيا.. القبض على مشعوذ يستخدم الـ"واتس أب" للإيقاع بضحاياه

يوهمهم بأنهم مسحورون ويرسلهم إلى النيجر والسنغال

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس القبض على ساحر ومشعوذ يستخدم الـ"واتس أب" ويتواصل للإيقاع بضحاياه مع ساحر آخر في السنغال.
وطبقًا لحساب مديرية أمن طرابلس على "الفيسبوك"، أن الساحر يستعمل الـ"واتس أب" بهدف الإيقاع بضحاياه ودفعهم إلى تصديقه.
وذكر الجهاز الأمني التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية أنه "بعد جمع المعلومات والتحري تم إعداد كمين محكم وضبطه متلبسًا".
وأفيد بأن الساحر خلال التحقيق "اعترف بأنه يتعامل مع شخص آخر بدولة السنغال يقوم بأعمال السحر والشعوذة وأنه يقوم باستلام مبالغ مالية من الأشخاص الذين (أوهمهم) بأنهم مسحورون، ويرسلهم إلى دولة النيجر ومن ثم إلى دولة السنغال".

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ليبيا.. القبض على مشعوذ يستخدم الـ"واتس أب" للإيقاع بضحاياه
سبق

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس القبض على ساحر ومشعوذ يستخدم الـ"واتس أب" ويتواصل للإيقاع بضحاياه مع ساحر آخر في السنغال.
وطبقًا لحساب مديرية أمن طرابلس على "الفيسبوك"، أن الساحر يستعمل الـ"واتس أب" بهدف الإيقاع بضحاياه ودفعهم إلى تصديقه.
وذكر الجهاز الأمني التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية أنه "بعد جمع المعلومات والتحري تم إعداد كمين محكم وضبطه متلبسًا".
وأفيد بأن الساحر خلال التحقيق "اعترف بأنه يتعامل مع شخص آخر بدولة السنغال يقوم بأعمال السحر والشعوذة وأنه يقوم باستلام مبالغ مالية من الأشخاص الذين (أوهمهم) بأنهم مسحورون، ويرسلهم إلى دولة النيجر ومن ثم إلى دولة السنغال".

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
06:33 PM

ليبيا.. القبض على مشعوذ يستخدم الـ"واتس أب" للإيقاع بضحاياه

يوهمهم بأنهم مسحورون ويرسلهم إلى النيجر والسنغال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,552

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس القبض على ساحر ومشعوذ يستخدم الـ"واتس أب" ويتواصل للإيقاع بضحاياه مع ساحر آخر في السنغال.
وطبقًا لحساب مديرية أمن طرابلس على "الفيسبوك"، أن الساحر يستعمل الـ"واتس أب" بهدف الإيقاع بضحاياه ودفعهم إلى تصديقه.
وذكر الجهاز الأمني التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية أنه "بعد جمع المعلومات والتحري تم إعداد كمين محكم وضبطه متلبسًا".
وأفيد بأن الساحر خلال التحقيق "اعترف بأنه يتعامل مع شخص آخر بدولة السنغال يقوم بأعمال السحر والشعوذة وأنه يقوم باستلام مبالغ مالية من الأشخاص الذين (أوهمهم) بأنهم مسحورون، ويرسلهم إلى دولة النيجر ومن ثم إلى دولة السنغال".

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