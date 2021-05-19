"صحتي": العمر المسموح به لأخذ لقاحات كورونا بالمملكة 18 عامًا

استثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات من إجراء الفحص

كشف تطبيق "صحتي" التابع لوزارة الصحة، أن العمر المسموح به لأخذ أي من جرعات لقاحات فيروس كورونا في السعودية هو 18 سنة ميلادية، وما دون ذلك لا يسمح له بأخذ الجرعة.

وقال التطبيق في رده على عدد من الاستفسارات: "نفيد بأن العمر المسموح لأخذ اللقاح هو 18 سنة فأعلى تُحسب بالتاريخ الميلادي".

وأوضح التطبيق أنه يتم استثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات من إجراء فحص فيروس كورونا لهم.

يُشار إلى أن عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي أعطيت في مراكز اللقاحات في السعودية تجاوزت 12 مليوناً و100 ألف جرعة، بمعدل أكثر من 146 ألفاً في اليوم الواحد، وبنسبة 34.80 لكل 100 شخص.