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انطلاق سباق الهجن بموسم حائل .. غداً

يتيح الفرصة لكل سن من أعمار الهجن

ينطلق غداً سباق الهجن داخل ميدان الهجن بمنطقة حائل بمشاركة أكثر من ألفي مطية من المملكة ودول الخليج، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل الحالي، الذي يُقام بإشراف من الاتحاد السعودي للهجن المنظم لسباقات الهجن بالمملكة وتستهدف جميع مُلاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.‎

وقال مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي: فعاليات سباق الهجن ستنطلق ظهر غدٍ الأحد وتستمر السباقات بشكل يومي في الساعة الواحدة ظهراً وتستمر لمدة سبعة أيام، بعدد 60 شوطاً يتنافس فيها مختلف فئات الهجن "مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، الحيل والزول".

وأضاف: السباق سيتيح الفرصة لكل سن من أعمار الهجن وتخصيص الكيلومترات المناسبة لها، مع أربعة أشواط للماراثون.

وأردف "العنزي": جوائز السباقات تعد الأضخم على مستوى شمال المملكة بمبلغ يصل إلى مليون ونصف المليون ريال يتنافس فيها مُلاك الهجن في أحد أعرق وأقدم الرياضات.

وتابع بالقول: تمّ التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ليكون بمستوى هذا الحدث، ويهدف موسم حائل إلى تنويع الفعاليات الرياضية، وإضافة رياضات متعددة ومنها سباقات الهجن للموسم.

حائل سباق الهجن موسم حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق سباق الهجن بموسم حائل .. غداً
سبق

ينطلق غداً سباق الهجن داخل ميدان الهجن بمنطقة حائل بمشاركة أكثر من ألفي مطية من المملكة ودول الخليج، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل الحالي، الذي يُقام بإشراف من الاتحاد السعودي للهجن المنظم لسباقات الهجن بالمملكة وتستهدف جميع مُلاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.‎

وقال مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي: فعاليات سباق الهجن ستنطلق ظهر غدٍ الأحد وتستمر السباقات بشكل يومي في الساعة الواحدة ظهراً وتستمر لمدة سبعة أيام، بعدد 60 شوطاً يتنافس فيها مختلف فئات الهجن "مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، الحيل والزول".

وأضاف: السباق سيتيح الفرصة لكل سن من أعمار الهجن وتخصيص الكيلومترات المناسبة لها، مع أربعة أشواط للماراثون.

وأردف "العنزي": جوائز السباقات تعد الأضخم على مستوى شمال المملكة بمبلغ يصل إلى مليون ونصف المليون ريال يتنافس فيها مُلاك الهجن في أحد أعرق وأقدم الرياضات.

وتابع بالقول: تمّ التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ليكون بمستوى هذا الحدث، ويهدف موسم حائل إلى تنويع الفعاليات الرياضية، وإضافة رياضات متعددة ومنها سباقات الهجن للموسم.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
12:53 PM

انطلاق سباق الهجن بموسم حائل .. غداً

يتيح الفرصة لكل سن من أعمار الهجن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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ينطلق غداً سباق الهجن داخل ميدان الهجن بمنطقة حائل بمشاركة أكثر من ألفي مطية من المملكة ودول الخليج، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل الحالي، الذي يُقام بإشراف من الاتحاد السعودي للهجن المنظم لسباقات الهجن بالمملكة وتستهدف جميع مُلاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.‎

وقال مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي: فعاليات سباق الهجن ستنطلق ظهر غدٍ الأحد وتستمر السباقات بشكل يومي في الساعة الواحدة ظهراً وتستمر لمدة سبعة أيام، بعدد 60 شوطاً يتنافس فيها مختلف فئات الهجن "مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، الحيل والزول".

وأضاف: السباق سيتيح الفرصة لكل سن من أعمار الهجن وتخصيص الكيلومترات المناسبة لها، مع أربعة أشواط للماراثون.

وأردف "العنزي": جوائز السباقات تعد الأضخم على مستوى شمال المملكة بمبلغ يصل إلى مليون ونصف المليون ريال يتنافس فيها مُلاك الهجن في أحد أعرق وأقدم الرياضات.

وتابع بالقول: تمّ التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ليكون بمستوى هذا الحدث، ويهدف موسم حائل إلى تنويع الفعاليات الرياضية، وإضافة رياضات متعددة ومنها سباقات الهجن للموسم.

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