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"الموارد البشرية": نسبة الـ20 % من توطين المهن الهندسية تغطي جميع المهندسين الباحثين عن عمل

‫أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين 20 % من المهن الهندسية يستهدف توفير 7000 وظيفة للمهندسين السعوديين.

وأشارت إلى أن هذه النسبة تغطي جميع الباحثين عن عمل من المهندسين، وعددهم حاليًا يقارب 5000 مهندس.

وأكدت أن النسبة تغطي كذلك الخريجين المتوقَّع تخرجهم خلال الفترة القريبة القادمة.

وبيَّنت الوزارة أنه ستتم زيادة النسبة بشكل سنوي متوافق مع حجم الخريجين كل سنة.

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"الموارد البشرية": نسبة الـ20 % من توطين المهن الهندسية تغطي جميع المهندسين الباحثين عن عمل
سبق

‫أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين 20 % من المهن الهندسية يستهدف توفير 7000 وظيفة للمهندسين السعوديين.

وأشارت إلى أن هذه النسبة تغطي جميع الباحثين عن عمل من المهندسين، وعددهم حاليًا يقارب 5000 مهندس.

وأكدت أن النسبة تغطي كذلك الخريجين المتوقَّع تخرجهم خلال الفترة القريبة القادمة.

وبيَّنت الوزارة أنه ستتم زيادة النسبة بشكل سنوي متوافق مع حجم الخريجين كل سنة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
11:26 PM

"الموارد البشرية": نسبة الـ20 % من توطين المهن الهندسية تغطي جميع المهندسين الباحثين عن عمل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,155

‫أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار توطين 20 % من المهن الهندسية يستهدف توفير 7000 وظيفة للمهندسين السعوديين.

وأشارت إلى أن هذه النسبة تغطي جميع الباحثين عن عمل من المهندسين، وعددهم حاليًا يقارب 5000 مهندس.

وأكدت أن النسبة تغطي كذلك الخريجين المتوقَّع تخرجهم خلال الفترة القريبة القادمة.

وبيَّنت الوزارة أنه ستتم زيادة النسبة بشكل سنوي متوافق مع حجم الخريجين كل سنة.

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