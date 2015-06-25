النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء.. 334 شخصية إسلامية تؤيد قرار المملكة بالحج لعام 1442هـ

في برقيات وبيانات تلقتها "الشؤون الإسلامية" عبر مكاتبها بالخارج

أكّد 334 من الوزراء والعلماء والمفتين ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية من 60 دولة من مختلف قارات العالم، تأييدهم لقرار المملكة العربية السعودية الذي اتخذته بتنظيم فريضة الحج هذا العام 1442هـ، بإقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج.

واعتبروا أن قرار المملكة يجسّد حرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية، ويؤكّد سعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن من الحجاج وزوّار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا واستمرارها.

جاء ذلك في برقيات وبيانات وتصاريح تلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف الوزارة عليها بالخارج منذ صدور قرار المملكة بقصر الحج على 60 ألف حاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين؛ حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج، في ظل استمرار الجائحة وظهور تحورات جديدة له وفق المتابعة الدقيقة للوضع الصحي العالمي.

وأكّدوا في برقياتهم وبياناتهم أن القرار الذي اتخذته المملكة ينطلق من منطلقات شرعية لتوقي الأوبئة، وهي متوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي أكدت على حفظ النفس البشرية، مبينين أن المملكة راعت المصالح ولم تعطل الحج في ظل ما يشهده العالم من استمرار جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

وجدّدوا تضامنهم مع كل الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة العربية السعودية التي تترجم حكمة قيادتها وخبرتها الممتدة في تنظيم شؤون الحج بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

ورأوا أن ذلك الموقف ينبع من الواجب الشرعي تجاه المسلمين والرسالة السامية التي قامت وتقوم بها المملكة تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما لتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم.

وثمّنوا جهود المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدّسة لأداء مناسك الحج، مشيرين إلى أن سُلطات المملكة لا تدخر جهداً في توفير سُبل الراحة كافة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.

بيان بأسماء المؤيدين من المؤسسات والجمعيات والشخصيات الإسلامية في العالم بشأن قصر حج عام 1442ه2.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأسماء.. 334 شخصية إسلامية تؤيد قرار المملكة بالحج لعام 1442هـ
سبق

أكّد 334 من الوزراء والعلماء والمفتين ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية من 60 دولة من مختلف قارات العالم، تأييدهم لقرار المملكة العربية السعودية الذي اتخذته بتنظيم فريضة الحج هذا العام 1442هـ، بإقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج.

واعتبروا أن قرار المملكة يجسّد حرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية، ويؤكّد سعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن من الحجاج وزوّار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا واستمرارها.

جاء ذلك في برقيات وبيانات وتصاريح تلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف الوزارة عليها بالخارج منذ صدور قرار المملكة بقصر الحج على 60 ألف حاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين؛ حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج، في ظل استمرار الجائحة وظهور تحورات جديدة له وفق المتابعة الدقيقة للوضع الصحي العالمي.

وأكّدوا في برقياتهم وبياناتهم أن القرار الذي اتخذته المملكة ينطلق من منطلقات شرعية لتوقي الأوبئة، وهي متوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي أكدت على حفظ النفس البشرية، مبينين أن المملكة راعت المصالح ولم تعطل الحج في ظل ما يشهده العالم من استمرار جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

وجدّدوا تضامنهم مع كل الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة العربية السعودية التي تترجم حكمة قيادتها وخبرتها الممتدة في تنظيم شؤون الحج بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

ورأوا أن ذلك الموقف ينبع من الواجب الشرعي تجاه المسلمين والرسالة السامية التي قامت وتقوم بها المملكة تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما لتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم.

وثمّنوا جهود المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدّسة لأداء مناسك الحج، مشيرين إلى أن سُلطات المملكة لا تدخر جهداً في توفير سُبل الراحة كافة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
02:20 PM

بالأسماء.. 334 شخصية إسلامية تؤيد قرار المملكة بالحج لعام 1442هـ

في برقيات وبيانات تلقتها "الشؤون الإسلامية" عبر مكاتبها بالخارج

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
545

أكّد 334 من الوزراء والعلماء والمفتين ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية من 60 دولة من مختلف قارات العالم، تأييدهم لقرار المملكة العربية السعودية الذي اتخذته بتنظيم فريضة الحج هذا العام 1442هـ، بإقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج.

واعتبروا أن قرار المملكة يجسّد حرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية، ويؤكّد سعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن من الحجاج وزوّار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا واستمرارها.

جاء ذلك في برقيات وبيانات وتصاريح تلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف الوزارة عليها بالخارج منذ صدور قرار المملكة بقصر الحج على 60 ألف حاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين؛ حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج، في ظل استمرار الجائحة وظهور تحورات جديدة له وفق المتابعة الدقيقة للوضع الصحي العالمي.

وأكّدوا في برقياتهم وبياناتهم أن القرار الذي اتخذته المملكة ينطلق من منطلقات شرعية لتوقي الأوبئة، وهي متوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي أكدت على حفظ النفس البشرية، مبينين أن المملكة راعت المصالح ولم تعطل الحج في ظل ما يشهده العالم من استمرار جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

وجدّدوا تضامنهم مع كل الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة العربية السعودية التي تترجم حكمة قيادتها وخبرتها الممتدة في تنظيم شؤون الحج بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

ورأوا أن ذلك الموقف ينبع من الواجب الشرعي تجاه المسلمين والرسالة السامية التي قامت وتقوم بها المملكة تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما لتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم.

وثمّنوا جهود المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدّسة لأداء مناسك الحج، مشيرين إلى أن سُلطات المملكة لا تدخر جهداً في توفير سُبل الراحة كافة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,431
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,004

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة