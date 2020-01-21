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"صفر وثلوج".. خريطة أجواء السعودية في 4 أيام يرسمها "المزروعي": موجة شديدة

قال: كتلة هوائية تتأثر بها معظم المناطق خاصة "الشمالية" وتمتد إلى "الشرقية" و"الجنوبية"

أوضح رئيس قسم الأرصاد ومدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور منصور بن عطية المزروعي، أنه يتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تتأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة، خاصة على المناطق الشمالية من المملكة، ويمتد تأثيرها لتشمل مناطق المدينة المنورة، والقصيم، والرياض، ومن ثم يمتد تأثيرها على المنطقة الشرقية والجنوبية.

وأضاف: "خلال تلك الموجة ستلامس درجات الحرارة أثناء الصباح الباكر الصفر المئوي أو ما دونه، في بعض المناطق، ويستمر -بإذن الله تعالى- تأثير هذه الموجة حتى منتصف الأسبوع القادم، كما يتوقع خلال الأيام القادمة هطول ثلوج على بعض الأجزاء الشمالية من المملكة، ومن ثم تتأثر مناطق شرق المملكة ببعض الأمطار مع نشاط الرياح السطحية على بعض المناطق".

وأوضح "المزروعي"، أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة على منطقة مكة المكرمة، ومنها محافظة جدة، سيكون أقصاها بإذن الله تعالى من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، لتصل درجة الحرارة خلال فترة الصباح الباكر بإذن الله إلى ١٠ درجات مئوية أو أقل، خاصة بالمناطق المفتوحة والشمالية منها، بينما تكون أقل من ذلك بكثير في المرتفعات، وتشمل الطائف، والتي قد تصل درجات الحرارة حول الصفر المئوي.

وبين: "تعاود درجات الحرارة الارتفاع -بإذن الله تعالى- لتصبح حول معدلاتها السنوية بداية من يوم السبت، كما قد تتأثر منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها (وخاصة الداخلية منها والشمالية، وتشمل محافظة جدة) بنشاط للرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، بداية الأسبوع القادم".

رئيس قسم الأرصاد الدكتور منصور بن عطية المزروعي كتلة هوائية شديدة البرودة المناطق الشمالية من المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صفر وثلوج".. خريطة أجواء السعودية في 4 أيام يرسمها "المزروعي": موجة شديدة
سبق

أوضح رئيس قسم الأرصاد ومدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور منصور بن عطية المزروعي، أنه يتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تتأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة، خاصة على المناطق الشمالية من المملكة، ويمتد تأثيرها لتشمل مناطق المدينة المنورة، والقصيم، والرياض، ومن ثم يمتد تأثيرها على المنطقة الشرقية والجنوبية.

وأضاف: "خلال تلك الموجة ستلامس درجات الحرارة أثناء الصباح الباكر الصفر المئوي أو ما دونه، في بعض المناطق، ويستمر -بإذن الله تعالى- تأثير هذه الموجة حتى منتصف الأسبوع القادم، كما يتوقع خلال الأيام القادمة هطول ثلوج على بعض الأجزاء الشمالية من المملكة، ومن ثم تتأثر مناطق شرق المملكة ببعض الأمطار مع نشاط الرياح السطحية على بعض المناطق".

وأوضح "المزروعي"، أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة على منطقة مكة المكرمة، ومنها محافظة جدة، سيكون أقصاها بإذن الله تعالى من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، لتصل درجة الحرارة خلال فترة الصباح الباكر بإذن الله إلى ١٠ درجات مئوية أو أقل، خاصة بالمناطق المفتوحة والشمالية منها، بينما تكون أقل من ذلك بكثير في المرتفعات، وتشمل الطائف، والتي قد تصل درجات الحرارة حول الصفر المئوي.

وبين: "تعاود درجات الحرارة الارتفاع -بإذن الله تعالى- لتصبح حول معدلاتها السنوية بداية من يوم السبت، كما قد تتأثر منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها (وخاصة الداخلية منها والشمالية، وتشمل محافظة جدة) بنشاط للرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، بداية الأسبوع القادم".

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
12:24 PM

"صفر وثلوج".. خريطة أجواء السعودية في 4 أيام يرسمها "المزروعي": موجة شديدة

قال: كتلة هوائية تتأثر بها معظم المناطق خاصة "الشمالية" وتمتد إلى "الشرقية" و"الجنوبية"

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محمد حضاض - جدة
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أوضح رئيس قسم الأرصاد ومدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور منصور بن عطية المزروعي، أنه يتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تتأثر معظم مناطق المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة، خاصة على المناطق الشمالية من المملكة، ويمتد تأثيرها لتشمل مناطق المدينة المنورة، والقصيم، والرياض، ومن ثم يمتد تأثيرها على المنطقة الشرقية والجنوبية.

وأضاف: "خلال تلك الموجة ستلامس درجات الحرارة أثناء الصباح الباكر الصفر المئوي أو ما دونه، في بعض المناطق، ويستمر -بإذن الله تعالى- تأثير هذه الموجة حتى منتصف الأسبوع القادم، كما يتوقع خلال الأيام القادمة هطول ثلوج على بعض الأجزاء الشمالية من المملكة، ومن ثم تتأثر مناطق شرق المملكة ببعض الأمطار مع نشاط الرياح السطحية على بعض المناطق".

وأوضح "المزروعي"، أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة على منطقة مكة المكرمة، ومنها محافظة جدة، سيكون أقصاها بإذن الله تعالى من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، لتصل درجة الحرارة خلال فترة الصباح الباكر بإذن الله إلى ١٠ درجات مئوية أو أقل، خاصة بالمناطق المفتوحة والشمالية منها، بينما تكون أقل من ذلك بكثير في المرتفعات، وتشمل الطائف، والتي قد تصل درجات الحرارة حول الصفر المئوي.

وبين: "تعاود درجات الحرارة الارتفاع -بإذن الله تعالى- لتصبح حول معدلاتها السنوية بداية من يوم السبت، كما قد تتأثر منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها (وخاصة الداخلية منها والشمالية، وتشمل محافظة جدة) بنشاط للرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، بداية الأسبوع القادم".

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