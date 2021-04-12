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مستشفى نجران يودع الاستشاري "عبد الهادي" بالدروع

ودع زملاء استشاري شبكة العيون، أمير عبد الهادي، أخصائي العيون، بمستشفى الملك خالد بنجران، بالهدايا والدروع التذكارية، بعد سنوات من العطاء والعمل.

وأقيم حفل بهذه المناسبة، حضره عدد كبير من الجهاز الطبي والإداري بالقسم.

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مستشفى نجران يودع الاستشاري "عبد الهادي" بالدروع
سبق

ودع زملاء استشاري شبكة العيون، أمير عبد الهادي، أخصائي العيون، بمستشفى الملك خالد بنجران، بالهدايا والدروع التذكارية، بعد سنوات من العطاء والعمل.

وأقيم حفل بهذه المناسبة، حضره عدد كبير من الجهاز الطبي والإداري بالقسم.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
07:07 PM

مستشفى نجران يودع الاستشاري "عبد الهادي" بالدروع

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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ودع زملاء استشاري شبكة العيون، أمير عبد الهادي، أخصائي العيون، بمستشفى الملك خالد بنجران، بالهدايا والدروع التذكارية، بعد سنوات من العطاء والعمل.

وأقيم حفل بهذه المناسبة، حضره عدد كبير من الجهاز الطبي والإداري بالقسم.

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