مستشفى نجران يودع الاستشاري "عبد الهادي" بالدروع

ودع زملاء استشاري شبكة العيون، أمير عبد الهادي، أخصائي العيون، بمستشفى الملك خالد بنجران، بالهدايا والدروع التذكارية، بعد سنوات من العطاء والعمل.

وأقيم حفل بهذه المناسبة، حضره عدد كبير من الجهاز الطبي والإداري بالقسم.