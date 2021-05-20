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بالصور.. "الربيعة" يستعرض مع وفد مركز الحوار الإنساني جهودَ المملكة إقليميًّا ودوليًّا

وصلت لـ59 دولة عبر تنفيذ 1.558 مشروعًا

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز في الرياض اليوم، بوفد مركز الحوار الإنساني برئاسة المدير التنفيذي للمركز ديفيد هارلند.

واستعرض "الربيعة" خلال اللقاء الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي وصلت لـ59 دولة عبر تنفيذ 1.558 مشروعًا، وخاصة ما قُدم من مشاريع في اليمن التي بلغت 591 مشروعًا بقيمة 3 مليارات و533 مليونًا و812 ألف دولار أمريكي.

وأشاد الوفد الزائر بالأداء المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وما يقوم به من أعمال في خدمة المحتاجين والمتضررين ودعم العمل الإنساني حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الربيعة" يستعرض مع وفد مركز الحوار الإنساني جهودَ المملكة إقليميًّا ودوليًّا
سبق

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز في الرياض اليوم، بوفد مركز الحوار الإنساني برئاسة المدير التنفيذي للمركز ديفيد هارلند.

واستعرض "الربيعة" خلال اللقاء الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي وصلت لـ59 دولة عبر تنفيذ 1.558 مشروعًا، وخاصة ما قُدم من مشاريع في اليمن التي بلغت 591 مشروعًا بقيمة 3 مليارات و533 مليونًا و812 ألف دولار أمريكي.

وأشاد الوفد الزائر بالأداء المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وما يقوم به من أعمال في خدمة المحتاجين والمتضررين ودعم العمل الإنساني حول العالم.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
04:26 PM

بالصور.. "الربيعة" يستعرض مع وفد مركز الحوار الإنساني جهودَ المملكة إقليميًّا ودوليًّا

وصلت لـ59 دولة عبر تنفيذ 1.558 مشروعًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز في الرياض اليوم، بوفد مركز الحوار الإنساني برئاسة المدير التنفيذي للمركز ديفيد هارلند.

واستعرض "الربيعة" خلال اللقاء الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي وصلت لـ59 دولة عبر تنفيذ 1.558 مشروعًا، وخاصة ما قُدم من مشاريع في اليمن التي بلغت 591 مشروعًا بقيمة 3 مليارات و533 مليونًا و812 ألف دولار أمريكي.

وأشاد الوفد الزائر بالأداء المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وما يقوم به من أعمال في خدمة المحتاجين والمتضررين ودعم العمل الإنساني حول العالم.

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