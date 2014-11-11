منافسة عامة لصيانة "طريق الموت" الرابط بين المدينة المنورة والمهد

الأمانة تفاعلًا مع "سبق": تم تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة بطول 17كم

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة، أنها طرحت منافسة عامة لصيانة الطريق الرابط بين المدينة المنورة ومحافظة مهد الذهب، والذي يُعرف بطريق "قريظة".

جاء ذلك في تعقيب تَلَقّته "سبق" على ما نشرته لمعاناة سالكي الطريق وأهالي محافظة مهد الذهب تحت عنوان "طريق الموت" تعثّر ووعود بالهواء، والنهاية جثث تتطاير"؛ حيث تناولت "سبق" في تقريرها معاناة الطريق من عدم الصيانة ونقص المراكز الخدَمية، وكثرة الحوادث المرورية التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

وقالت أمانة منطقة المدينة المنورة إنه جرى مؤخرًا تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة بطول 17كم، والتي تشمل إعادة تأهيل وكشط وسفلتة أجزاء من الطريق، ويجري استكمال وتحسين وسائل السلامة المرورية واللوحات الإرشادية للطريق حسب الشروط والمواصفات الفنية، كما قامت الأمانة بطرح منافسة عامة لصيانة "طريق المدينة المنورة- المهد".

يُذكر أن برنامج الراصد على قناة "الإخبارية" سلّط الأضواء على معاناة الأهالي مع طريق قريظة الرابط بين المدينة المنورة ومهد الذهب؛ في تفاعل مع ما نشرته "سبق"، بعد أن أعاد حادث تصادم مروع وقع على الطريق، وراح ضحيته ستة أشخاص في عمر الزهور؛ معاناة أهالي المهد إلى الواجهة من جديد؛ بسبب طريق الموت الذي راح ضحيته الكثير من الأسر والأطفال بسبب الحوادث المرورية التي تقع بين الحين والآخر.