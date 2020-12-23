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شرطة الرياض: القبض على شخص امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

مواطن في العقد الثالث من العمر

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط بارتكاب جرائم امتهن فيها كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابه عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: القبض على شخص امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها
سبق

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط بارتكاب جرائم امتهن فيها كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابه عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
08:49 PM

شرطة الرياض: القبض على شخص امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

مواطن في العقد الثالث من العمر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,470

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط بارتكاب جرائم امتهن فيها كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابه عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.

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