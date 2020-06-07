النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ألمانيا تسجّل 301 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 184 ألفاً والوفيات 8668

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 301 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183979 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8668.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ألمانيا تسجّل 301 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 301 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183979 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8668.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:39 AM

ألمانيا تسجّل 301 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 184 ألفاً والوفيات 8668

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
81

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا زاد 301 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183979 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 22 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8668.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,902
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,345
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,314
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,956

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة