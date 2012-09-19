"التجارة" توضّح آليات التحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة" عبدالرحمن الحسين، أهمية وعي المستهلكين بحقوقهم، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية المقدمة من المراكز والمحال التجارية والمتاجر الإلكترونية قبل الشراء.

وبيّن "الحسين" اشتراط وزارة التجارة الحصول على ترخيص لتقديم العروض والتخفيضات وإبرازه في مكان واضح للمستهلك، ووضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض.

كما تراقب الوزارة الأسعار قبل وبعد التخفيض؛ لضمان عدم وجود غش أو تضليل للمستهلكين.

وأشار "الحسين" إلى آلية التحقق من العروض والتخفيضات؛ حيث تتم عبر قراءة رمز التخفيض (الباركود) على تطبيق "تخفيضات" لإيضاح بياناته الكاملة.

وحول آلية التحقق من صحة تخفيضات المتاجر الإلكترونية، حث متحدث "التجارة" المستهلكين، على التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة "معروف"؛ حتى لا يكونوا عرضة للغش أو التضليل.

يُذكر أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا؛ بهدف التحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على كل العروض الوهمية والمضللة.