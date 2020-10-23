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"الصحة": تسجيل 383 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 397 خلال الـ24 ساعة الماضية

فرنسا.. "الموجة الثانية" لكورونا "أسوأ من الأولى"

مستشفيات باريس: الوضع بمثابة "كارثة بالنسبة لنا جميعًا"

قال المدير العام لمستشفيات باريس مارتن هيرش إن "الموجة الثانية" لفيروس كوفيد -19 في فرنسا "أسوأ من الأولى"، مؤكدًا أن الوضع بمثابة "كارثة بالنسبة لنا جميعًا".
وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه كما كانت تخشى السلطات الصحية، فإن الموجة الثانية من وباء كورونا قد ضربت فرنسا بالفعل ما أجبر الحكومة على تشديد الإجراءات لا سيما من خلال فرض حظر تجول في 53 مقاطعة، وفي بولينيزيا الفرنسية.
ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى رئيس الوزراء جان كاستكس في 3 نوفمبر من قبل لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية والمخصصة لإدارة أزمة Covid-19، بينما سيتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ظهر يوم الجمعة إلى مركز مستشفى رينيه دوبوس في بونتواز (فال دواز) "للتباحث مع الفرق الطبية".


وبلغت إصابات كورونا في فرنسا حتى اليوم 999,043، بينما بلغ عدد الوفيات 34,210.

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فرنسا.. "الموجة الثانية" لكورونا "أسوأ من الأولى"
سبق

قال المدير العام لمستشفيات باريس مارتن هيرش إن "الموجة الثانية" لفيروس كوفيد -19 في فرنسا "أسوأ من الأولى"، مؤكدًا أن الوضع بمثابة "كارثة بالنسبة لنا جميعًا".
وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه كما كانت تخشى السلطات الصحية، فإن الموجة الثانية من وباء كورونا قد ضربت فرنسا بالفعل ما أجبر الحكومة على تشديد الإجراءات لا سيما من خلال فرض حظر تجول في 53 مقاطعة، وفي بولينيزيا الفرنسية.
ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى رئيس الوزراء جان كاستكس في 3 نوفمبر من قبل لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية والمخصصة لإدارة أزمة Covid-19، بينما سيتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ظهر يوم الجمعة إلى مركز مستشفى رينيه دوبوس في بونتواز (فال دواز) "للتباحث مع الفرق الطبية".


وبلغت إصابات كورونا في فرنسا حتى اليوم 999,043، بينما بلغ عدد الوفيات 34,210.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
03:39 PM

فرنسا.. "الموجة الثانية" لكورونا "أسوأ من الأولى"

مستشفيات باريس: الوضع بمثابة "كارثة بالنسبة لنا جميعًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المدير العام لمستشفيات باريس مارتن هيرش إن "الموجة الثانية" لفيروس كوفيد -19 في فرنسا "أسوأ من الأولى"، مؤكدًا أن الوضع بمثابة "كارثة بالنسبة لنا جميعًا".
وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه كما كانت تخشى السلطات الصحية، فإن الموجة الثانية من وباء كورونا قد ضربت فرنسا بالفعل ما أجبر الحكومة على تشديد الإجراءات لا سيما من خلال فرض حظر تجول في 53 مقاطعة، وفي بولينيزيا الفرنسية.
ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى رئيس الوزراء جان كاستكس في 3 نوفمبر من قبل لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية والمخصصة لإدارة أزمة Covid-19، بينما سيتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ظهر يوم الجمعة إلى مركز مستشفى رينيه دوبوس في بونتواز (فال دواز) "للتباحث مع الفرق الطبية".


وبلغت إصابات كورونا في فرنسا حتى اليوم 999,043، بينما بلغ عدد الوفيات 34,210.

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