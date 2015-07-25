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اشتباكات وإطلاق غاز.. صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين ضد قيود "كورونا"

اليمين المتطرف يشارك في الاحتجاجات

أطلقت قوات مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع اليوم السبت عندما اندلعت اشتباكات أثناء احتجاجات وسط باريس على قيود مكافحة "كوفيد-19"، والتطعيم ضد المرض.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات الشرطة أثناء محاولتها صد المتظاهرين قرب محطة سان لازار للقطارات بالعاصمة بعد أن دفع المتظاهرون دراجة نارية، تُقلُّ عددًا من أفراد الشرطة، وفقًا "فرانس 24".

وفي احتجاج آخر، دعا إليه سياسيون من اليمين المتطرف غرب باريس، حمل متظاهرون معارضون لإجراءات مكافحة فيروس كورونا لافتات، كتبوا عليها "أوقفوا الديكتاتورية".

ويصوت النواب الفرنسيون في مطلع الأسبوع على مشروع قانون، صاغته الحكومة، يهدف إلى إصدار ترخيص صحي وفرض التطعيم على العاملين في قطاع الصحة.

ويُتوقع حدوث احتجاجات في مدن أخرى، مثل مرسيليا ومونبلييه ونانت وتولوز.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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اشتباكات وإطلاق غاز.. صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين ضد قيود "كورونا"
سبق

أطلقت قوات مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع اليوم السبت عندما اندلعت اشتباكات أثناء احتجاجات وسط باريس على قيود مكافحة "كوفيد-19"، والتطعيم ضد المرض.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات الشرطة أثناء محاولتها صد المتظاهرين قرب محطة سان لازار للقطارات بالعاصمة بعد أن دفع المتظاهرون دراجة نارية، تُقلُّ عددًا من أفراد الشرطة، وفقًا "فرانس 24".

وفي احتجاج آخر، دعا إليه سياسيون من اليمين المتطرف غرب باريس، حمل متظاهرون معارضون لإجراءات مكافحة فيروس كورونا لافتات، كتبوا عليها "أوقفوا الديكتاتورية".

ويصوت النواب الفرنسيون في مطلع الأسبوع على مشروع قانون، صاغته الحكومة، يهدف إلى إصدار ترخيص صحي وفرض التطعيم على العاملين في قطاع الصحة.

ويُتوقع حدوث احتجاجات في مدن أخرى، مثل مرسيليا ومونبلييه ونانت وتولوز.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
09:12 PM

اشتباكات وإطلاق غاز.. صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين ضد قيود "كورونا"

اليمين المتطرف يشارك في الاحتجاجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت قوات مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع اليوم السبت عندما اندلعت اشتباكات أثناء احتجاجات وسط باريس على قيود مكافحة "كوفيد-19"، والتطعيم ضد المرض.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات الشرطة أثناء محاولتها صد المتظاهرين قرب محطة سان لازار للقطارات بالعاصمة بعد أن دفع المتظاهرون دراجة نارية، تُقلُّ عددًا من أفراد الشرطة، وفقًا "فرانس 24".

وفي احتجاج آخر، دعا إليه سياسيون من اليمين المتطرف غرب باريس، حمل متظاهرون معارضون لإجراءات مكافحة فيروس كورونا لافتات، كتبوا عليها "أوقفوا الديكتاتورية".

ويصوت النواب الفرنسيون في مطلع الأسبوع على مشروع قانون، صاغته الحكومة، يهدف إلى إصدار ترخيص صحي وفرض التطعيم على العاملين في قطاع الصحة.

ويُتوقع حدوث احتجاجات في مدن أخرى، مثل مرسيليا ومونبلييه ونانت وتولوز.

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