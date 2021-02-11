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بزيادة أكثر من 8%.. "البيتكوين" يقفز لأعلى مستوى له على الإطلاق

بنك "نيويورك ميلون" استحدث وحدة لمساعدة العملاء

قفزت عملة البيتكوين، اليوم (الخميس)، أكثر من 8 في المئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 48.481 دولارًا، بعد أن أعلن بنك "نيويورك ميلون" أنه شكل وحدة جديدة لمساعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية ونقلها وإصدارها.

وبيّن البنك أن الوحدة الجديدة المسماة وحدة الأصول الرقمية، من المتوقع أن تطرح العروض في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفعت عملة البيتكوين في آخر مرة بنسبة 5.7 في المئة إلى 47.387 دولارًا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بزيادة أكثر من 8%.. "البيتكوين" يقفز لأعلى مستوى له على الإطلاق
سبق

قفزت عملة البيتكوين، اليوم (الخميس)، أكثر من 8 في المئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 48.481 دولارًا، بعد أن أعلن بنك "نيويورك ميلون" أنه شكل وحدة جديدة لمساعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية ونقلها وإصدارها.

وبيّن البنك أن الوحدة الجديدة المسماة وحدة الأصول الرقمية، من المتوقع أن تطرح العروض في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفعت عملة البيتكوين في آخر مرة بنسبة 5.7 في المئة إلى 47.387 دولارًا.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
07:30 PM

بزيادة أكثر من 8%.. "البيتكوين" يقفز لأعلى مستوى له على الإطلاق

بنك "نيويورك ميلون" استحدث وحدة لمساعدة العملاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت عملة البيتكوين، اليوم (الخميس)، أكثر من 8 في المئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 48.481 دولارًا، بعد أن أعلن بنك "نيويورك ميلون" أنه شكل وحدة جديدة لمساعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية ونقلها وإصدارها.

وبيّن البنك أن الوحدة الجديدة المسماة وحدة الأصول الرقمية، من المتوقع أن تطرح العروض في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفعت عملة البيتكوين في آخر مرة بنسبة 5.7 في المئة إلى 47.387 دولارًا.

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