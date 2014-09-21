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وصول مجموعة القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الرباعي باليونان

يهدف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية القتالية

وصلت القوة المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية إلى جمهورية اليونان للمشاركة في التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية، الذي ستنطلق مناوراته غداً.

وكان في استقبال القوة السعودية ضابط التمرين من إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية العقيد الركن خالد عبدالله العليان وضابط الاتصال العسكري في سفارة المملكة بأثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي، وقائد قاعدة الفسينا الجوية باليونان.

يهدف التمرين لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة.

ويأتي التمرين بمشاركة القوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة المصرية التي ستشارك من ضمن التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول مجموعة القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الرباعي باليونان
سبق

وصلت القوة المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية إلى جمهورية اليونان للمشاركة في التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية، الذي ستنطلق مناوراته غداً.

وكان في استقبال القوة السعودية ضابط التمرين من إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية العقيد الركن خالد عبدالله العليان وضابط الاتصال العسكري في سفارة المملكة بأثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي، وقائد قاعدة الفسينا الجوية باليونان.

يهدف التمرين لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة.

ويأتي التمرين بمشاركة القوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة المصرية التي ستشارك من ضمن التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
11:32 PM

وصول مجموعة القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الرباعي باليونان

يهدف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية القتالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصلت القوة المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية إلى جمهورية اليونان للمشاركة في التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية، الذي ستنطلق مناوراته غداً.

وكان في استقبال القوة السعودية ضابط التمرين من إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية العقيد الركن خالد عبدالله العليان وضابط الاتصال العسكري في سفارة المملكة بأثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي، وقائد قاعدة الفسينا الجوية باليونان.

يهدف التمرين لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة.

ويأتي التمرين بمشاركة القوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة المصرية التي ستشارك من ضمن التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية.

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