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"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة

تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار.. تشمل: القصيم والشرقية والشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل منها؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، كذلك على مناطق: القصيم، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أمطار الأرصاد حالة الطقس جازان عسير الباحة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل منها؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، كذلك على مناطق: القصيم، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
12:58 PM

"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة

تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار.. تشمل: القصيم والشرقية والشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل منها؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، كذلك على مناطق: القصيم، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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