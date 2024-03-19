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"الجوازات" تتيح تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونياً عبر "أبشر" و"مقيم"

لمدة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية حتى إن تجاوزت الـ180 يوماً

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها أتاحت بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني من خلال المنصات الإلكترونية "أبشر، مقيم"، خدمة تمديد تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، لمدة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة، حتى إن تجاوزت مدة إقامتهم المدة المحددة بـ180 يوماً.

وأشارت "الجوازات" إلى أنه سبق الإعلان عن تلك الخدمة للحالات التي يتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية سابقاً، حيث كانت تتطلب مراجعة إدارات الجوازات للحصول على الخدمة، وأن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاءت تسهيلاً للمواطن والمقيم دون الحاجة لمراجعة مقارّ الجوازات؛ من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، ويشترط لتنفيذ الخدمة أن يكون التمديد قبل نهاية التأشيرة بـ7 أيام أو أقل، وأن لا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، ويمكن تلقي الاستفسارات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني الرسمي (992@gdp.gov.sa) أو حسابات الجوازات في مواقع التواصل الاجتماعي: @AljawazatKSA.

المديرية العامة للجوازات مركز المعلومات الوطني المنصات الإلكترونية أبشر مقيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تتيح تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونياً عبر "أبشر" و"مقيم"
سبق

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها أتاحت بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني من خلال المنصات الإلكترونية "أبشر، مقيم"، خدمة تمديد تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، لمدة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة، حتى إن تجاوزت مدة إقامتهم المدة المحددة بـ180 يوماً.

وأشارت "الجوازات" إلى أنه سبق الإعلان عن تلك الخدمة للحالات التي يتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية سابقاً، حيث كانت تتطلب مراجعة إدارات الجوازات للحصول على الخدمة، وأن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاءت تسهيلاً للمواطن والمقيم دون الحاجة لمراجعة مقارّ الجوازات؛ من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، ويشترط لتنفيذ الخدمة أن يكون التمديد قبل نهاية التأشيرة بـ7 أيام أو أقل، وأن لا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، ويمكن تلقي الاستفسارات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني الرسمي (992@gdp.gov.sa) أو حسابات الجوازات في مواقع التواصل الاجتماعي: @AljawazatKSA.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:35 AM

"الجوازات" تتيح تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونياً عبر "أبشر" و"مقيم"

لمدة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية حتى إن تجاوزت الـ180 يوماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها أتاحت بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني من خلال المنصات الإلكترونية "أبشر، مقيم"، خدمة تمديد تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، لمدة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة، حتى إن تجاوزت مدة إقامتهم المدة المحددة بـ180 يوماً.

وأشارت "الجوازات" إلى أنه سبق الإعلان عن تلك الخدمة للحالات التي يتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الإلكترونية سابقاً، حيث كانت تتطلب مراجعة إدارات الجوازات للحصول على الخدمة، وأن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاءت تسهيلاً للمواطن والمقيم دون الحاجة لمراجعة مقارّ الجوازات؛ من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، ويشترط لتنفيذ الخدمة أن يكون التمديد قبل نهاية التأشيرة بـ7 أيام أو أقل، وأن لا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، ويمكن تلقي الاستفسارات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني الرسمي (992@gdp.gov.sa) أو حسابات الجوازات في مواقع التواصل الاجتماعي: @AljawazatKSA.

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