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"سعود الطبية" تحذّر من شدة الألم الناجم عن الصداع.. مؤشر خطير

المدينة قالت إنه قد يكون تمدد أحد الأوعية الدموية أو تمزقها في الدماغ

أكدت#مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن سرعة تزايد شدة الألم الناجم عن الصداع قد تكون مؤشرًا خطيرًا على تمدد أحد الأوعية الدموية أو تمزقها في الدماغ الذي يؤدي بدوره إلى حصول نزيف في الرأس ويهدّد الحياة.

وقالت المدينة، في تغريدة توعوية على حسابها في تويتر اليوم: ننوه بأن احتمالية حدوثه تكون أكبر بين المدخنين.

وتفصيلاً أوضحت المدينة على لسان رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب د .هاني العبدلي، أنه من الضروري عند الشعور بصداع شديد أو صاحبته أعراض غير مألوفة؛ كالحرارة والاستفراغ ومشكلات في الرؤية أو ما يشابه التنميل وضعفًا في الأطراف وميلانًا في الوجه، سرعة التوجّه فورًا للطبيب المختص أو الطوارئ لإجراء فحص بالأشعة المقطعية التي يتم في الغالب اعتمادها للتشخيص؛ إضافة إلى فحوصات وأشعات أخرى لاستبعاد الإصابة بتمدد في الأوعية الدموية وحدوث انتفاخ يشبه البالون في الشرايين حيث يحدث عندما يجبر ضغط الدم جزءًا ضعيفًا من جدار الشريان على الانتفاخ للخارج ويمكن أن يؤدي تسرب الدم خارج الشرايين إلى ضغط على غشاء المخ؛ مما يسبب الآلام الشديدة في الرأس وفي هذه الحالة يكون العلاج في الغالب عبارة عن عملية جراحية يقوم فيها الطبيب بتغليف الشريان باستخدام لفائف من البلاتين لإيقاف النزيف.

وأشار د. العبدلي، إلى أن الصداع العنقودي يظهر غالبًا على شكل نوبات متقاربة تستمر من 1 - 3 ساعات، إما بشكل يومي أو يتكرر عدة مرات في اليوم الواحد، بحيث يتكرر الألم بالطريقة نفسها في كل مرة، ويعد الصداع العنقودي أحد أكثر أنواع الصداع شدة غير أنه أقل شيوعاً مقارنة بالصداع التوتري والصداع النصفي ومن أكثر أعراض الصداع العنقودي حدوث انتفاخ جفن العين، والشعور بألم شديد في أحد جانبي الرأس، وانتفاخ مقدمة الرأس وسيلان الأنف أو احتقانه، كذلك احمرار العين المتأثرة وامتلائها بالدمع مع تدلي الجفن وصغر حدقة العين.

وأضاف: لا يوجد سبب واضح يؤدي إلى حدوث الصداع العنقودي، ولكن يمكن القول إن احتمالية حدوثه تكون أكبر بين المدخنين، كما يجدر بالأشخاص المصابين بالصداع العنقودي الامتناع عن تناول الكحول تماماً، خاصة خلال نوبات الصداع.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية" تحذّر من شدة الألم الناجم عن الصداع.. مؤشر خطير
سبق

أكدت#مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن سرعة تزايد شدة الألم الناجم عن الصداع قد تكون مؤشرًا خطيرًا على تمدد أحد الأوعية الدموية أو تمزقها في الدماغ الذي يؤدي بدوره إلى حصول نزيف في الرأس ويهدّد الحياة.

وقالت المدينة، في تغريدة توعوية على حسابها في تويتر اليوم: ننوه بأن احتمالية حدوثه تكون أكبر بين المدخنين.

وتفصيلاً أوضحت المدينة على لسان رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب د .هاني العبدلي، أنه من الضروري عند الشعور بصداع شديد أو صاحبته أعراض غير مألوفة؛ كالحرارة والاستفراغ ومشكلات في الرؤية أو ما يشابه التنميل وضعفًا في الأطراف وميلانًا في الوجه، سرعة التوجّه فورًا للطبيب المختص أو الطوارئ لإجراء فحص بالأشعة المقطعية التي يتم في الغالب اعتمادها للتشخيص؛ إضافة إلى فحوصات وأشعات أخرى لاستبعاد الإصابة بتمدد في الأوعية الدموية وحدوث انتفاخ يشبه البالون في الشرايين حيث يحدث عندما يجبر ضغط الدم جزءًا ضعيفًا من جدار الشريان على الانتفاخ للخارج ويمكن أن يؤدي تسرب الدم خارج الشرايين إلى ضغط على غشاء المخ؛ مما يسبب الآلام الشديدة في الرأس وفي هذه الحالة يكون العلاج في الغالب عبارة عن عملية جراحية يقوم فيها الطبيب بتغليف الشريان باستخدام لفائف من البلاتين لإيقاف النزيف.

وأشار د. العبدلي، إلى أن الصداع العنقودي يظهر غالبًا على شكل نوبات متقاربة تستمر من 1 - 3 ساعات، إما بشكل يومي أو يتكرر عدة مرات في اليوم الواحد، بحيث يتكرر الألم بالطريقة نفسها في كل مرة، ويعد الصداع العنقودي أحد أكثر أنواع الصداع شدة غير أنه أقل شيوعاً مقارنة بالصداع التوتري والصداع النصفي ومن أكثر أعراض الصداع العنقودي حدوث انتفاخ جفن العين، والشعور بألم شديد في أحد جانبي الرأس، وانتفاخ مقدمة الرأس وسيلان الأنف أو احتقانه، كذلك احمرار العين المتأثرة وامتلائها بالدمع مع تدلي الجفن وصغر حدقة العين.

وأضاف: لا يوجد سبب واضح يؤدي إلى حدوث الصداع العنقودي، ولكن يمكن القول إن احتمالية حدوثه تكون أكبر بين المدخنين، كما يجدر بالأشخاص المصابين بالصداع العنقودي الامتناع عن تناول الكحول تماماً، خاصة خلال نوبات الصداع.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
11:56 AM
اخر تعديل
30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
03:40 PM

"سعود الطبية" تحذّر من شدة الألم الناجم عن الصداع.. مؤشر خطير

المدينة قالت إنه قد يكون تمدد أحد الأوعية الدموية أو تمزقها في الدماغ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت#مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن سرعة تزايد شدة الألم الناجم عن الصداع قد تكون مؤشرًا خطيرًا على تمدد أحد الأوعية الدموية أو تمزقها في الدماغ الذي يؤدي بدوره إلى حصول نزيف في الرأس ويهدّد الحياة.

وقالت المدينة، في تغريدة توعوية على حسابها في تويتر اليوم: ننوه بأن احتمالية حدوثه تكون أكبر بين المدخنين.

وتفصيلاً أوضحت المدينة على لسان رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب د .هاني العبدلي، أنه من الضروري عند الشعور بصداع شديد أو صاحبته أعراض غير مألوفة؛ كالحرارة والاستفراغ ومشكلات في الرؤية أو ما يشابه التنميل وضعفًا في الأطراف وميلانًا في الوجه، سرعة التوجّه فورًا للطبيب المختص أو الطوارئ لإجراء فحص بالأشعة المقطعية التي يتم في الغالب اعتمادها للتشخيص؛ إضافة إلى فحوصات وأشعات أخرى لاستبعاد الإصابة بتمدد في الأوعية الدموية وحدوث انتفاخ يشبه البالون في الشرايين حيث يحدث عندما يجبر ضغط الدم جزءًا ضعيفًا من جدار الشريان على الانتفاخ للخارج ويمكن أن يؤدي تسرب الدم خارج الشرايين إلى ضغط على غشاء المخ؛ مما يسبب الآلام الشديدة في الرأس وفي هذه الحالة يكون العلاج في الغالب عبارة عن عملية جراحية يقوم فيها الطبيب بتغليف الشريان باستخدام لفائف من البلاتين لإيقاف النزيف.

وأشار د. العبدلي، إلى أن الصداع العنقودي يظهر غالبًا على شكل نوبات متقاربة تستمر من 1 - 3 ساعات، إما بشكل يومي أو يتكرر عدة مرات في اليوم الواحد، بحيث يتكرر الألم بالطريقة نفسها في كل مرة، ويعد الصداع العنقودي أحد أكثر أنواع الصداع شدة غير أنه أقل شيوعاً مقارنة بالصداع التوتري والصداع النصفي ومن أكثر أعراض الصداع العنقودي حدوث انتفاخ جفن العين، والشعور بألم شديد في أحد جانبي الرأس، وانتفاخ مقدمة الرأس وسيلان الأنف أو احتقانه، كذلك احمرار العين المتأثرة وامتلائها بالدمع مع تدلي الجفن وصغر حدقة العين.

وأضاف: لا يوجد سبب واضح يؤدي إلى حدوث الصداع العنقودي، ولكن يمكن القول إن احتمالية حدوثه تكون أكبر بين المدخنين، كما يجدر بالأشخاص المصابين بالصداع العنقودي الامتناع عن تناول الكحول تماماً، خاصة خلال نوبات الصداع.

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