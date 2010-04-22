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فرنسا تحذر "بوتين" من المساس بحياة "نافالني" المُضرب عن الطعام

"لودريان" هدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان روسيا، اليوم (الخميس)، من أن الاتحاد الأوروبي سيحمّل الرئيس فلاديمير بوتين والسلطات الروسية المسؤولية المباشرة، إذا توفي المعارض أليكسي نافالني، المضرب عن الطعام.

وهدد "لودريان" بأن بلاده العضو الاتحاد الأوروبي، ستفرض عقوبات جديدة على موسكو، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر الوزير الفرنسي في حديث لتلفزيون "فرانس 2" ، أنه لا يعتقد أن روسيا تريد شنّ عملية عسكرية في شرق أوروبا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تحذر "بوتين" من المساس بحياة "نافالني" المُضرب عن الطعام
سبق

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان روسيا، اليوم (الخميس)، من أن الاتحاد الأوروبي سيحمّل الرئيس فلاديمير بوتين والسلطات الروسية المسؤولية المباشرة، إذا توفي المعارض أليكسي نافالني، المضرب عن الطعام.

وهدد "لودريان" بأن بلاده العضو الاتحاد الأوروبي، ستفرض عقوبات جديدة على موسكو، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر الوزير الفرنسي في حديث لتلفزيون "فرانس 2" ، أنه لا يعتقد أن روسيا تريد شنّ عملية عسكرية في شرق أوروبا.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
03:52 PM

فرنسا تحذر "بوتين" من المساس بحياة "نافالني" المُضرب عن الطعام

"لودريان" هدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان روسيا، اليوم (الخميس)، من أن الاتحاد الأوروبي سيحمّل الرئيس فلاديمير بوتين والسلطات الروسية المسؤولية المباشرة، إذا توفي المعارض أليكسي نافالني، المضرب عن الطعام.

وهدد "لودريان" بأن بلاده العضو الاتحاد الأوروبي، ستفرض عقوبات جديدة على موسكو، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر الوزير الفرنسي في حديث لتلفزيون "فرانس 2" ، أنه لا يعتقد أن روسيا تريد شنّ عملية عسكرية في شرق أوروبا.

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