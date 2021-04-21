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مع HUAWEI Vision S.. اجتمع للإفطار مع عائلتك ولو عن بعد

بفضل الجيل التالي من تلفزيون هواوي.. تعرف على التفاصيل

هدية رمضان هي التلاقي مع عائلاتنا وأحبائنا لمشاركة اللحظات والسعادة وبالطبع الطعام! ومع ذلك، نظرًا للأوقات الصعبة غير المسبوقة التي نواجهها حاليًا، سيكون الكثير منا بعيدين عن عائلاتنا وأحبائنا هذا العام مرة أخرى.

لهذا السبب؛ لجأ الكثير منا إلى التكنولوجيا للبقاء على مقربة من أولئك الذين نحبهم ونعتز بهم كثيرًا، فهي تساعد في تقصير المسافات من خلال الجمع بين الناس، حتى لو كنا بعيدين جسديًا.

سواء كان ذلك من خلال المكالمات، أو الرسائل أو مكالمات الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها؛ فنحن ننتهز كل فرصة للتقرّب من البعيدين عنا من خلال التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، أصدرت هواوي سلسلة من إعلانات الفيديو تلمح إلى جيل جديد من التلفاز متوقع أن يصل إلى الأسواق السعودية قريبًا - تلفاز HUAWEI Vision S.

تُظهر مقاطع الفيديو كيف لا يستطيع ابن حضور الإفطار مع عائلته، وكيف فتاة صغيرة تفتقد والدها المشغول بالعمل في المستشفى ويفوّت تناول وجبة السحور، في حين أن الفيديو الثالث يدور حول كيفية اجتماع عائلتين يتقاسمان إفطاراً رمضانياً عبر مكالمة فيديو.

وفي حين أن هذه هي السيناريوهات اليومية التي يمكننا جميعًا أن نتعامل معها خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، فإن مقاطع الفيديو تُظهر تلفاز هواوي من الجيل التالي، يُقرب تلفاز HUAWEI Vision S الجميع معًا لأنه يتيح إجراء مكالمات فيديو عالية الدقة 1080 بكسل باستخدام تطبيق MeeTimeمباشرةً من التلفاز نفسه إلى جهاز هواوي آخر.

في الواقع، يعمل تلفاز HUAWEI Vision S على شكل جديد عصري من الاتصالات.

يتميز تلفاز الجيل التالي ببعض الميزات الرائعة والمستقبلية بما في ذلك كاميرا بدقة 13 ميجابكسل متصلة/ منفصلة مغناطيسيًا ومكالمات فيديو عالية الدقة 1080 باستخدام تطبيق MeeTime. تعد مكالمة الفيديو عالية الدقة من MeeTime ميزة مصممة لجعل مكالمات الفيديو أسهل وأكثر تنوعًا من أي وقت مضى.

تُعدُّ مكالمات الفيديو عالية الدقة هذه فريدة من نوعها في تلفاز HUAWEI Vision S في الأسواق السعودية، مما يجعله يمثّل جيلًا جديدًا من أجهزة التلفاز. يتيح لك إجراء مكالمات الفيديو واستقبالها على مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك ما بين تلفاز HUAWEI Vision S، وهواتف هواوي المحمولة، والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك.

يمكنك الاتصال بهاتف مباشرة من تلفاز HUAWEI Vision S، أو بدلاً من ذلك، الاتصال بتلفاز HUAWEI Vision S من هاتفك.

تجعل مكالمات الفيديو ذات دقة عالية 1080 بكسل باستخدام تطبيق MeeTime الأمر وكأنك جالس على طاولة طعام واحدة بجودة فيديو رائعة، بفضل شاشة بمعدل تحديث مذهلة التي تبلغ 120 هرتز، لعرض سلس وخالٍ من التأخير.

مع تطبيق MeeTime الذي يتيح مكالمات فيديو ذات دقة عالية، يمكنك ببساطة تحويل مكالمة فيديو من هاتفك إلى الشاشة الأكبر على تلفاز HUAWEI Vision S الخاص بك بسهولة.

يأتي تلفاز HUAWEI Vision S مزودًا بشاشة عرض بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز لمستوى جديد من الانغماس في المشاهدة مع مجموعة ألوان واسعة لمشاهد نابضة بالحياة توفر لك تجربة شبيهة بالمسرح.

علاوةً على ذلك، فإن تلفاز HUAWEI Vision S مزوّد بأربعة مكبرات صوت بقوة 10 واط الاتي يمنحنَّ صوتًا أكثر رقة، مع زيادة صوت الجهير.

وسيتم تأكيد الأسعار، علمًا بأنه من المتوقع أن يصل تلفاز HUAWEI Vision S إلى الأسواق السعودية قريبا. مع التلفاز الجيل التالي من هواوي HUAWEI Vision S، لن تفوّت أي لحظة عائلية بعد الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع HUAWEI Vision S.. اجتمع للإفطار مع عائلتك ولو عن بعد
سبق

هدية رمضان هي التلاقي مع عائلاتنا وأحبائنا لمشاركة اللحظات والسعادة وبالطبع الطعام! ومع ذلك، نظرًا للأوقات الصعبة غير المسبوقة التي نواجهها حاليًا، سيكون الكثير منا بعيدين عن عائلاتنا وأحبائنا هذا العام مرة أخرى.

لهذا السبب؛ لجأ الكثير منا إلى التكنولوجيا للبقاء على مقربة من أولئك الذين نحبهم ونعتز بهم كثيرًا، فهي تساعد في تقصير المسافات من خلال الجمع بين الناس، حتى لو كنا بعيدين جسديًا.

سواء كان ذلك من خلال المكالمات، أو الرسائل أو مكالمات الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها؛ فنحن ننتهز كل فرصة للتقرّب من البعيدين عنا من خلال التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، أصدرت هواوي سلسلة من إعلانات الفيديو تلمح إلى جيل جديد من التلفاز متوقع أن يصل إلى الأسواق السعودية قريبًا - تلفاز HUAWEI Vision S.

تُظهر مقاطع الفيديو كيف لا يستطيع ابن حضور الإفطار مع عائلته، وكيف فتاة صغيرة تفتقد والدها المشغول بالعمل في المستشفى ويفوّت تناول وجبة السحور، في حين أن الفيديو الثالث يدور حول كيفية اجتماع عائلتين يتقاسمان إفطاراً رمضانياً عبر مكالمة فيديو.

وفي حين أن هذه هي السيناريوهات اليومية التي يمكننا جميعًا أن نتعامل معها خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، فإن مقاطع الفيديو تُظهر تلفاز هواوي من الجيل التالي، يُقرب تلفاز HUAWEI Vision S الجميع معًا لأنه يتيح إجراء مكالمات فيديو عالية الدقة 1080 بكسل باستخدام تطبيق MeeTimeمباشرةً من التلفاز نفسه إلى جهاز هواوي آخر.

في الواقع، يعمل تلفاز HUAWEI Vision S على شكل جديد عصري من الاتصالات.

يتميز تلفاز الجيل التالي ببعض الميزات الرائعة والمستقبلية بما في ذلك كاميرا بدقة 13 ميجابكسل متصلة/ منفصلة مغناطيسيًا ومكالمات فيديو عالية الدقة 1080 باستخدام تطبيق MeeTime. تعد مكالمة الفيديو عالية الدقة من MeeTime ميزة مصممة لجعل مكالمات الفيديو أسهل وأكثر تنوعًا من أي وقت مضى.

تُعدُّ مكالمات الفيديو عالية الدقة هذه فريدة من نوعها في تلفاز HUAWEI Vision S في الأسواق السعودية، مما يجعله يمثّل جيلًا جديدًا من أجهزة التلفاز. يتيح لك إجراء مكالمات الفيديو واستقبالها على مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك ما بين تلفاز HUAWEI Vision S، وهواتف هواوي المحمولة، والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك.

يمكنك الاتصال بهاتف مباشرة من تلفاز HUAWEI Vision S، أو بدلاً من ذلك، الاتصال بتلفاز HUAWEI Vision S من هاتفك.

تجعل مكالمات الفيديو ذات دقة عالية 1080 بكسل باستخدام تطبيق MeeTime الأمر وكأنك جالس على طاولة طعام واحدة بجودة فيديو رائعة، بفضل شاشة بمعدل تحديث مذهلة التي تبلغ 120 هرتز، لعرض سلس وخالٍ من التأخير.

مع تطبيق MeeTime الذي يتيح مكالمات فيديو ذات دقة عالية، يمكنك ببساطة تحويل مكالمة فيديو من هاتفك إلى الشاشة الأكبر على تلفاز HUAWEI Vision S الخاص بك بسهولة.

يأتي تلفاز HUAWEI Vision S مزودًا بشاشة عرض بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز لمستوى جديد من الانغماس في المشاهدة مع مجموعة ألوان واسعة لمشاهد نابضة بالحياة توفر لك تجربة شبيهة بالمسرح.

علاوةً على ذلك، فإن تلفاز HUAWEI Vision S مزوّد بأربعة مكبرات صوت بقوة 10 واط الاتي يمنحنَّ صوتًا أكثر رقة، مع زيادة صوت الجهير.

وسيتم تأكيد الأسعار، علمًا بأنه من المتوقع أن يصل تلفاز HUAWEI Vision S إلى الأسواق السعودية قريبا. مع التلفاز الجيل التالي من هواوي HUAWEI Vision S، لن تفوّت أي لحظة عائلية بعد الآن.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
05:47 PM

مع HUAWEI Vision S.. اجتمع للإفطار مع عائلتك ولو عن بعد

بفضل الجيل التالي من تلفزيون هواوي.. تعرف على التفاصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
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هدية رمضان هي التلاقي مع عائلاتنا وأحبائنا لمشاركة اللحظات والسعادة وبالطبع الطعام! ومع ذلك، نظرًا للأوقات الصعبة غير المسبوقة التي نواجهها حاليًا، سيكون الكثير منا بعيدين عن عائلاتنا وأحبائنا هذا العام مرة أخرى.

لهذا السبب؛ لجأ الكثير منا إلى التكنولوجيا للبقاء على مقربة من أولئك الذين نحبهم ونعتز بهم كثيرًا، فهي تساعد في تقصير المسافات من خلال الجمع بين الناس، حتى لو كنا بعيدين جسديًا.

سواء كان ذلك من خلال المكالمات، أو الرسائل أو مكالمات الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها؛ فنحن ننتهز كل فرصة للتقرّب من البعيدين عنا من خلال التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، أصدرت هواوي سلسلة من إعلانات الفيديو تلمح إلى جيل جديد من التلفاز متوقع أن يصل إلى الأسواق السعودية قريبًا - تلفاز HUAWEI Vision S.

تُظهر مقاطع الفيديو كيف لا يستطيع ابن حضور الإفطار مع عائلته، وكيف فتاة صغيرة تفتقد والدها المشغول بالعمل في المستشفى ويفوّت تناول وجبة السحور، في حين أن الفيديو الثالث يدور حول كيفية اجتماع عائلتين يتقاسمان إفطاراً رمضانياً عبر مكالمة فيديو.

وفي حين أن هذه هي السيناريوهات اليومية التي يمكننا جميعًا أن نتعامل معها خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، فإن مقاطع الفيديو تُظهر تلفاز هواوي من الجيل التالي، يُقرب تلفاز HUAWEI Vision S الجميع معًا لأنه يتيح إجراء مكالمات فيديو عالية الدقة 1080 بكسل باستخدام تطبيق MeeTimeمباشرةً من التلفاز نفسه إلى جهاز هواوي آخر.

في الواقع، يعمل تلفاز HUAWEI Vision S على شكل جديد عصري من الاتصالات.

يتميز تلفاز الجيل التالي ببعض الميزات الرائعة والمستقبلية بما في ذلك كاميرا بدقة 13 ميجابكسل متصلة/ منفصلة مغناطيسيًا ومكالمات فيديو عالية الدقة 1080 باستخدام تطبيق MeeTime. تعد مكالمة الفيديو عالية الدقة من MeeTime ميزة مصممة لجعل مكالمات الفيديو أسهل وأكثر تنوعًا من أي وقت مضى.

تُعدُّ مكالمات الفيديو عالية الدقة هذه فريدة من نوعها في تلفاز HUAWEI Vision S في الأسواق السعودية، مما يجعله يمثّل جيلًا جديدًا من أجهزة التلفاز. يتيح لك إجراء مكالمات الفيديو واستقبالها على مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك ما بين تلفاز HUAWEI Vision S، وهواتف هواوي المحمولة، والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك.

يمكنك الاتصال بهاتف مباشرة من تلفاز HUAWEI Vision S، أو بدلاً من ذلك، الاتصال بتلفاز HUAWEI Vision S من هاتفك.

تجعل مكالمات الفيديو ذات دقة عالية 1080 بكسل باستخدام تطبيق MeeTime الأمر وكأنك جالس على طاولة طعام واحدة بجودة فيديو رائعة، بفضل شاشة بمعدل تحديث مذهلة التي تبلغ 120 هرتز، لعرض سلس وخالٍ من التأخير.

مع تطبيق MeeTime الذي يتيح مكالمات فيديو ذات دقة عالية، يمكنك ببساطة تحويل مكالمة فيديو من هاتفك إلى الشاشة الأكبر على تلفاز HUAWEI Vision S الخاص بك بسهولة.

يأتي تلفاز HUAWEI Vision S مزودًا بشاشة عرض بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز لمستوى جديد من الانغماس في المشاهدة مع مجموعة ألوان واسعة لمشاهد نابضة بالحياة توفر لك تجربة شبيهة بالمسرح.

علاوةً على ذلك، فإن تلفاز HUAWEI Vision S مزوّد بأربعة مكبرات صوت بقوة 10 واط الاتي يمنحنَّ صوتًا أكثر رقة، مع زيادة صوت الجهير.

وسيتم تأكيد الأسعار، علمًا بأنه من المتوقع أن يصل تلفاز HUAWEI Vision S إلى الأسواق السعودية قريبا. مع التلفاز الجيل التالي من هواوي HUAWEI Vision S، لن تفوّت أي لحظة عائلية بعد الآن.

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