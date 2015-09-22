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محافظ  الأفلاج يدشِّن حملة التبرع بالدم وسط إقبال كبير من المتطوعين

أطلقها "تجمُّع الرياض الصحي الأول" بمناسبة اليوم الوطني الـ91

دشَّن محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري مساء اليوم الثلاثاء حملة التبرع بالدم في قافلة "هي لنا دار"، التي أطلقها تجمُّع الرياض الصحي الأول بمناسبة اليوم الوطني، وذلك بحضور مدير مستشفى الأفلاج العام فالح الدوسري، والمدير الطبي الدكتور محمد الصاوي.

وكانت القافلة قد شهدت إقبالاً من المواطنين والمقيمين متضامنين مع حملة مستشفى الأفلاج العام بالتعاون مع نطاق الخرج الصحي التابع لتجمُّع الرياض الصحي الأول بمناسبة اليوم الوطني.

فيما أشاد المحافظ خلال تدشين الحملة والالتقاء بالمتبرعين بالوعي الصحي والحس الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرة في تلك الحملة دليل على الإنسانية التي يملكها الأهالي من مواطنين ومقيمين، ومحبتهم لفعل الخير.

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محافظ  الأفلاج يدشِّن حملة التبرع بالدم وسط إقبال كبير من المتطوعين
سبق

دشَّن محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري مساء اليوم الثلاثاء حملة التبرع بالدم في قافلة "هي لنا دار"، التي أطلقها تجمُّع الرياض الصحي الأول بمناسبة اليوم الوطني، وذلك بحضور مدير مستشفى الأفلاج العام فالح الدوسري، والمدير الطبي الدكتور محمد الصاوي.

وكانت القافلة قد شهدت إقبالاً من المواطنين والمقيمين متضامنين مع حملة مستشفى الأفلاج العام بالتعاون مع نطاق الخرج الصحي التابع لتجمُّع الرياض الصحي الأول بمناسبة اليوم الوطني.

فيما أشاد المحافظ خلال تدشين الحملة والالتقاء بالمتبرعين بالوعي الصحي والحس الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرة في تلك الحملة دليل على الإنسانية التي يملكها الأهالي من مواطنين ومقيمين، ومحبتهم لفعل الخير.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:41 PM

محافظ  الأفلاج يدشِّن حملة التبرع بالدم وسط إقبال كبير من المتطوعين

أطلقها "تجمُّع الرياض الصحي الأول" بمناسبة اليوم الوطني الـ91

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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دشَّن محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري مساء اليوم الثلاثاء حملة التبرع بالدم في قافلة "هي لنا دار"، التي أطلقها تجمُّع الرياض الصحي الأول بمناسبة اليوم الوطني، وذلك بحضور مدير مستشفى الأفلاج العام فالح الدوسري، والمدير الطبي الدكتور محمد الصاوي.

وكانت القافلة قد شهدت إقبالاً من المواطنين والمقيمين متضامنين مع حملة مستشفى الأفلاج العام بالتعاون مع نطاق الخرج الصحي التابع لتجمُّع الرياض الصحي الأول بمناسبة اليوم الوطني.

فيما أشاد المحافظ خلال تدشين الحملة والالتقاء بالمتبرعين بالوعي الصحي والحس الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرة في تلك الحملة دليل على الإنسانية التي يملكها الأهالي من مواطنين ومقيمين، ومحبتهم لفعل الخير.

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