الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة 10 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها.