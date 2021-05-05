"الصحة": تسجيل 1016 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 900 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، تسجيل 1016 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 422316 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 900 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 405,607 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7018 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9691 والحالات الحرجة 1346 حالة.
"الصحة": تسجيل 1016 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 900 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-05-05
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، تسجيل 1016 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 422316 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 900 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 405,607 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7018 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9691 والحالات الحرجة 1346 حالة.
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
03:39 PM
"الصحة": تسجيل 1016 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 900 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، تسجيل 1016 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 422316 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 900 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 405,607 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7018 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9691 والحالات الحرجة 1346 حالة.