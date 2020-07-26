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إسبانيا تعلن السيطرة على فيروس كورونا

الخارجية: المستشفيات تتعامل جيدًا مع الإصابات

أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة داخل البلاد .

وقالت الوزارة: المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وأكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا تعلن السيطرة على فيروس كورونا
سبق

أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة داخل البلاد .

وقالت الوزارة: المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وأكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
03:24 PM

إسبانيا تعلن السيطرة على فيروس كورونا

الخارجية: المستشفيات تتعامل جيدًا مع الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,816

أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة داخل البلاد .

وقالت الوزارة: المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وأكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.

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