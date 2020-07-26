إسبانيا تعلن السيطرة على فيروس كورونا

أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة داخل البلاد .
وقالت الوزارة: المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وأكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.
أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة داخل البلاد .
وقالت الوزارة: المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وأكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة داخل البلاد .
وقالت الوزارة: المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وأكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.
أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة داخل البلاد .
وقالت الوزارة: المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وأكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.