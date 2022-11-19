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هل جربت "مشروب الشتاء الصحي"؟ شاهده في خلطة "الحليب الذهبي"!

وصفة كاملة من أقوى المواد الطبيعية يقدّمها مختص طب العائلة "عبدالملك"

نصح أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد عبدالملك، بتجربة مشروب الشتاء الصحي الذي وصفه بـ"الحليب الذهبي".

وشرح "عبدالملك"، عبر مقطع فيديو نشره في حسابه بـ"تويتر"، مكونات المشروب؛ سواء كان الحليب كامل أو قليل الدسم أو حليب الصويا أو اللوز؛ حيث يضاف له ملعقة صغيرة من الكركم والقرفة والفلفل الأسود -لزيادة امتصاص الكركم- والزنجبيل، مع إضافة الدهن على الحليب سواء زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو الزبدة، ثم بعد دقيقة من ترك الحليب على النار تخلط المكونات.

وأشار إلى أن الحليب يكتسب اللون الذهبي بعد خلطه بالكركم الذي يعد من أقوى المواد الطبيعية المقاومة للالتهابات والأمراض، مقترحًا إضافة ملعقة من العسل على الحليب بعد أن يبرد حتى لا يفقد فوائده مع الحرارة.

مشروب الشتاء الصحي الحليب الذهبي

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هل جربت "مشروب الشتاء الصحي"؟ شاهده في خلطة "الحليب الذهبي"!
سبق

نصح أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد عبدالملك، بتجربة مشروب الشتاء الصحي الذي وصفه بـ"الحليب الذهبي".

وشرح "عبدالملك"، عبر مقطع فيديو نشره في حسابه بـ"تويتر"، مكونات المشروب؛ سواء كان الحليب كامل أو قليل الدسم أو حليب الصويا أو اللوز؛ حيث يضاف له ملعقة صغيرة من الكركم والقرفة والفلفل الأسود -لزيادة امتصاص الكركم- والزنجبيل، مع إضافة الدهن على الحليب سواء زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو الزبدة، ثم بعد دقيقة من ترك الحليب على النار تخلط المكونات.

وأشار إلى أن الحليب يكتسب اللون الذهبي بعد خلطه بالكركم الذي يعد من أقوى المواد الطبيعية المقاومة للالتهابات والأمراض، مقترحًا إضافة ملعقة من العسل على الحليب بعد أن يبرد حتى لا يفقد فوائده مع الحرارة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
10:39 AM

هل جربت "مشروب الشتاء الصحي"؟ شاهده في خلطة "الحليب الذهبي"!

وصفة كاملة من أقوى المواد الطبيعية يقدّمها مختص طب العائلة "عبدالملك"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
5,407

نصح أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد عبدالملك، بتجربة مشروب الشتاء الصحي الذي وصفه بـ"الحليب الذهبي".

وشرح "عبدالملك"، عبر مقطع فيديو نشره في حسابه بـ"تويتر"، مكونات المشروب؛ سواء كان الحليب كامل أو قليل الدسم أو حليب الصويا أو اللوز؛ حيث يضاف له ملعقة صغيرة من الكركم والقرفة والفلفل الأسود -لزيادة امتصاص الكركم- والزنجبيل، مع إضافة الدهن على الحليب سواء زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو الزبدة، ثم بعد دقيقة من ترك الحليب على النار تخلط المكونات.

وأشار إلى أن الحليب يكتسب اللون الذهبي بعد خلطه بالكركم الذي يعد من أقوى المواد الطبيعية المقاومة للالتهابات والأمراض، مقترحًا إضافة ملعقة من العسل على الحليب بعد أن يبرد حتى لا يفقد فوائده مع الحرارة.

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