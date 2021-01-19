النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء "كورونا المستجد"

سجلت بريطانيا 1610 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في حصيلة يومية هي الأعلى منذ بدء انتشار الفيروس.

وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى تجاوز إجمالي ضحايا المرض في البلاد إلى أكثر من 90 ألف شخص، فيما كشفت عن تسجيل 33355 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء "كورونا المستجد"
سبق

سجلت بريطانيا 1610 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في حصيلة يومية هي الأعلى منذ بدء انتشار الفيروس.

وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى تجاوز إجمالي ضحايا المرض في البلاد إلى أكثر من 90 ألف شخص، فيما كشفت عن تسجيل 33355 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
09:35 PM

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء "كورونا المستجد"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
272

سجلت بريطانيا 1610 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في حصيلة يومية هي الأعلى منذ بدء انتشار الفيروس.

وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى تجاوز إجمالي ضحايا المرض في البلاد إلى أكثر من 90 ألف شخص، فيما كشفت عن تسجيل 33355 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,463
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,087
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,871
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,865

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة