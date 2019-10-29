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الرياض .. رئيس الوزراء الهندي يستقبل الفضلي

استعرضا التعاون المشترك في مجالَي البيئة والمياه

استقبل رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي؛ في مقر إقامته بالرياض، اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

شهد الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك في مجالَي البيئة والمياه.

حضر الاستقبال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ "الوزير المرافق"، وسفير المملكة لدى جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي.

رئيس الوزراء الهندي عبدالرحمن الفضلي الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض .. رئيس الوزراء الهندي يستقبل الفضلي
سبق

استقبل رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي؛ في مقر إقامته بالرياض، اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

شهد الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك في مجالَي البيئة والمياه.

حضر الاستقبال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ "الوزير المرافق"، وسفير المملكة لدى جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
12:55 PM

الرياض .. رئيس الوزراء الهندي يستقبل الفضلي

استعرضا التعاون المشترك في مجالَي البيئة والمياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي؛ في مقر إقامته بالرياض، اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

شهد الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك في مجالَي البيئة والمياه.

حضر الاستقبال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي؛ "الوزير المرافق"، وسفير المملكة لدى جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي.

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