صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية

تسهم في تطوير أوجه تعاون متعددة خاصة في العقارات والتصنيع والخدمات اللوجستية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، اكتمال صفقة استثمارية يصبح الصندوق بموجبها مساهماً رئيساً في شركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) بحصة تبلغ 25%، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتمّت الصفقة بعد اكتمال عملية تحويل جزءٍ من القرض الذي حصلت عليه شركة "إعمار" من وزارة المالية (بقيمة 2.8 مليار ريال) إلى صندوق الاستثمارات العامة مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.

وستسهم الصفقة في تطوير أوجه تعاون متعددة بين الشركة ومنظومة شركات الصندوق، خاصة في قطاعات العقارات والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحية، الأمر الذي يعزز تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل للصندوق والمساهمين.

ومن المتوقع أن تسهم الصفقة الاستثمارية في تطوير شركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) عبر تعزيز دور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) كممكن رئيس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية في المملكة.

وستركز الصفقة الاستثمارية على تعظيم وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، بما يدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، وزيادة القيمة الإستراتيجية والتشغيلية، وتحسين البنية التحتية الأساسية.

وقال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة المهندس أيمن بن محمد المديفر: "سعداء بإتمام هذه الصفقة، التي تمثل إنجازاً ليس للصندوق وشركة إعمار المدينة الاقتصادية فقط، بل تمتد لتسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف المديفر: "يتماشى استثمارنا في شركة إعمار مع إستراتيجية الصندوق 2021 - 2025، التي تهدف لبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية من خلال الصندوق، إلى جانب إطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والقطاع العقاري والسياحي".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) -المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيريل بايايا: "نرحب بصندوق الاستثمارات العامة كمساهم رئيس في إعمار المدينة الاقتصادية، حيث تهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تفعيل دور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كمنصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.