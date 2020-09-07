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البرازيل: 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، عن تسجيل 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطِبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أربعة ملايين و137 ألفًا و521 حالة منذ بداية الجائحة؛ بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 126650، وبلغ عدد حالات التعافي من عدوى الفيروس حتى الآن 3 ملايين و317 ألفًا و227 شخصًا.

وتسجل البرازيل حاليًا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، عن تسجيل 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطِبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أربعة ملايين و137 ألفًا و521 حالة منذ بداية الجائحة؛ بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 126650، وبلغ عدد حالات التعافي من عدوى الفيروس حتى الآن 3 ملايين و317 ألفًا و227 شخصًا.

وتسجل البرازيل حاليًا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
08:25 AM

البرازيل: 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، عن تسجيل 14521 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطِبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أربعة ملايين و137 ألفًا و521 حالة منذ بداية الجائحة؛ بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 126650، وبلغ عدد حالات التعافي من عدوى الفيروس حتى الآن 3 ملايين و317 ألفًا و227 شخصًا.

وتسجل البرازيل حاليًا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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