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دون الكشف عن التفاصيل المالية.. التعاون يمدد عقد "كاكو" حتى 2025

جدد نادي التعاون العلاقة رسمياً مع لاعب الفريق الكروي الأول الباراغواياني أليخاندرو روميرو، الشهير بـ"كاكو" حتى عام 2025م دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وقدم "كاكو" مستويات رائعة مع التعاون في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس الملك، جعلته أحد أهم العناصر في تشكيلة الفريق الذي بات يعتمد عليه بشكل أساسي في كافة مواجهات الفريق.

انضم اللاعب الباراغوياني إلى نادي التعاون قادمًا من نيويورك ريد بولز الأمريكي بصفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دون الكشف عن التفاصيل المالية.. التعاون يمدد عقد "كاكو" حتى 2025
سبق

جدد نادي التعاون العلاقة رسمياً مع لاعب الفريق الكروي الأول الباراغواياني أليخاندرو روميرو، الشهير بـ"كاكو" حتى عام 2025م دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وقدم "كاكو" مستويات رائعة مع التعاون في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس الملك، جعلته أحد أهم العناصر في تشكيلة الفريق الذي بات يعتمد عليه بشكل أساسي في كافة مواجهات الفريق.

انضم اللاعب الباراغوياني إلى نادي التعاون قادمًا من نيويورك ريد بولز الأمريكي بصفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
09:04 PM

دون الكشف عن التفاصيل المالية.. التعاون يمدد عقد "كاكو" حتى 2025

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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جدد نادي التعاون العلاقة رسمياً مع لاعب الفريق الكروي الأول الباراغواياني أليخاندرو روميرو، الشهير بـ"كاكو" حتى عام 2025م دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وقدم "كاكو" مستويات رائعة مع التعاون في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة كأس الملك، جعلته أحد أهم العناصر في تشكيلة الفريق الذي بات يعتمد عليه بشكل أساسي في كافة مواجهات الفريق.

انضم اللاعب الباراغوياني إلى نادي التعاون قادمًا من نيويورك ريد بولز الأمريكي بصفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,839
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,480

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