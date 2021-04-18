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‎"الصندوق العقاري" ينظم حملة تطعيم "كورونا" لمنسوبيه وأسرهم

‎بالتعاون مع "الصحة".. و"بن ماضي": إقبال كبير وسط إجراءات احترازية

‎نظم صندوق التنمية العقارية حملة تطعيم ضد فيروس "كورونا" لمنسوبيه وأسرهم بمقر الصندوق الرئيس بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض.

‎وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من دور الصندوق المجتمعي في المساهمة ضمن جهود المملكة في تحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشارها، والمحافظة على صحة وسلامة منسوبيه.

‎وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن حملة التطعيم ضد "كورونا" تأتي انسجاماً مع التوجيهات السامية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، مشيداً بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

‎وأضاف بن ماضي أن الحملة لاقت إقبالاً كبيراً واستجابة من الموظفين وأسرهم، مقدماً شكره وتقديره لوزارة الصحة على استجابتهم وحسن تعاونهم، مشيداً بما تم تطبيقه من الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء وبعد الحملة، متمنياً للجميع الصحة والسلامة.

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‎"الصندوق العقاري" ينظم حملة تطعيم "كورونا" لمنسوبيه وأسرهم
سبق

‎نظم صندوق التنمية العقارية حملة تطعيم ضد فيروس "كورونا" لمنسوبيه وأسرهم بمقر الصندوق الرئيس بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض.

‎وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من دور الصندوق المجتمعي في المساهمة ضمن جهود المملكة في تحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشارها، والمحافظة على صحة وسلامة منسوبيه.

‎وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن حملة التطعيم ضد "كورونا" تأتي انسجاماً مع التوجيهات السامية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، مشيداً بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

‎وأضاف بن ماضي أن الحملة لاقت إقبالاً كبيراً واستجابة من الموظفين وأسرهم، مقدماً شكره وتقديره لوزارة الصحة على استجابتهم وحسن تعاونهم، مشيداً بما تم تطبيقه من الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء وبعد الحملة، متمنياً للجميع الصحة والسلامة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
11:49 AM

‎"الصندوق العقاري" ينظم حملة تطعيم "كورونا" لمنسوبيه وأسرهم

‎بالتعاون مع "الصحة".. و"بن ماضي": إقبال كبير وسط إجراءات احترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‎نظم صندوق التنمية العقارية حملة تطعيم ضد فيروس "كورونا" لمنسوبيه وأسرهم بمقر الصندوق الرئيس بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض.

‎وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من دور الصندوق المجتمعي في المساهمة ضمن جهود المملكة في تحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشارها، والمحافظة على صحة وسلامة منسوبيه.

‎وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن حملة التطعيم ضد "كورونا" تأتي انسجاماً مع التوجيهات السامية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، مشيداً بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

‎وأضاف بن ماضي أن الحملة لاقت إقبالاً كبيراً واستجابة من الموظفين وأسرهم، مقدماً شكره وتقديره لوزارة الصحة على استجابتهم وحسن تعاونهم، مشيداً بما تم تطبيقه من الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء وبعد الحملة، متمنياً للجميع الصحة والسلامة.

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