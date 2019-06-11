النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القحطاني": إيقاف العمل بساعات الذروة من اختصاص "العمل".. ويشترط الـ50 درجة

قال إن الهيئة تعمل بالتعاون مع القطاعات المعنية في رصد الظواهر الجوية

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات ارتفاع درجات الحرارة هو قرار من اختصاص وزارة العمل ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت مؤخراً تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ / 2019م.

وبيّن التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440 هـــ الموافق 2019م على المملكة بمشيئة الله تعالى إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.

وأشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القحطاني": إيقاف العمل بساعات الذروة من اختصاص "العمل".. ويشترط الـ50 درجة
سبق

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات ارتفاع درجات الحرارة هو قرار من اختصاص وزارة العمل ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت مؤخراً تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ / 2019م.

وبيّن التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440 هـــ الموافق 2019م على المملكة بمشيئة الله تعالى إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.

وأشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:27 AM

"القحطاني": إيقاف العمل بساعات الذروة من اختصاص "العمل".. ويشترط الـ50 درجة

قال إن الهيئة تعمل بالتعاون مع القطاعات المعنية في رصد الظواهر الجوية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,276

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات ارتفاع درجات الحرارة هو قرار من اختصاص وزارة العمل ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت مؤخراً تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ / 2019م.

وبيّن التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440 هـــ الموافق 2019م على المملكة بمشيئة الله تعالى إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.

وأشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,513
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,350
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,374
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,145

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة