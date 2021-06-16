النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النيران الصديقة تمنح فرنسا فوزًا ثمينًا على ألمانيا

في بطولة (يورو 2020)

استهل منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ، بالفوز على ألمانيا بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة.

هدف المباراة الوحيد جاء بنيران صديقة عبر المدافع الألماني ماتس هوميلز، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.

بهذا الانتصار، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، لكنه يتأخر عن البرتغال (المتصدر) بفارق الأهداف، فيما حل منتخب ألمانيا في المركز الثالث من دون أي نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
النيران الصديقة تمنح فرنسا فوزًا ثمينًا على ألمانيا
سبق

استهل منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ، بالفوز على ألمانيا بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة.

هدف المباراة الوحيد جاء بنيران صديقة عبر المدافع الألماني ماتس هوميلز، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.

بهذا الانتصار، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، لكنه يتأخر عن البرتغال (المتصدر) بفارق الأهداف، فيما حل منتخب ألمانيا في المركز الثالث من دون أي نقطة.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
12:46 AM

النيران الصديقة تمنح فرنسا فوزًا ثمينًا على ألمانيا

في بطولة (يورو 2020)

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,275

استهل منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ، بالفوز على ألمانيا بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة.

هدف المباراة الوحيد جاء بنيران صديقة عبر المدافع الألماني ماتس هوميلز، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.

بهذا الانتصار، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، لكنه يتأخر عن البرتغال (المتصدر) بفارق الأهداف، فيما حل منتخب ألمانيا في المركز الثالث من دون أي نقطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,598
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,801

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة