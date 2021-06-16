النيران الصديقة تمنح فرنسا فوزًا ثمينًا على ألمانيا

في بطولة (يورو 2020)

استهل منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ، بالفوز على ألمانيا بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة.

هدف المباراة الوحيد جاء بنيران صديقة عبر المدافع الألماني ماتس هوميلز، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20.

بهذا الانتصار، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، لكنه يتأخر عن البرتغال (المتصدر) بفارق الأهداف، فيما حل منتخب ألمانيا في المركز الثالث من دون أي نقطة.