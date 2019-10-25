وزارة الإعلام السودانية: اعتقال معظم وزراء الحكومة في مجلس السيادة

انتشار قوات عسكرية في العاصمة الخرطوم وانقطاع خدمة الإنترنت

قالت وزارة الإعلام السودانية إنه تمّ اعتقال معظم وزراء الحكومة في مجلس السيادة.

وتشهد الساحة السودانية تطورات خطيرة وسريعة في ساعات الصباح الأولى، اليوم الإثنين، حيث انتشرت قوات عسكرية في العاصمة الخرطوم، كما تمّ فصل المناطق الرئيسة في الخرطوم عن بعضها بعضاً، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية، كما انقطعت خدمة الإنترنت.

وحسب "سكاي نيوز"، قامت قوة عسكرية، تتشكّل من عدة أفرع عسكرية، باعتقال عددٍ من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك؛ من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول؛ ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ؛ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف؛ إضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.