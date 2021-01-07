قلّد مدير شرطة محافظة مهد الذهب العقيد عبد الرحمن السحيمي، رئيس قسم دوريات شرطة المهد الرقيب أول نايف عسكر المهلكي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور الموافقة عليها.
رئيس قسم الدوريات بشرطة المهد إلى رتبة "رئيس رقباء"
قلّد مدير شرطة محافظة مهد الذهب العقيد عبد الرحمن السحيمي، رئيس قسم دوريات شرطة المهد الرقيب أول نايف عسكر المهلكي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور الموافقة عليها.
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رئيس قسم الدوريات بشرطة المهد إلى رتبة "رئيس رقباء"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-07
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
07:57 PM
رئيس قسم الدوريات بشرطة المهد إلى رتبة "رئيس رقباء"
قلّد مدير شرطة محافظة مهد الذهب العقيد عبد الرحمن السحيمي، رئيس قسم دوريات شرطة المهد الرقيب أول نايف عسكر المهلكي، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور الموافقة عليها.
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