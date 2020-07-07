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"مزارعو الريث" يطالبون بإلحاقهم بمشروع سقيا مزارع البن بجازان

يهدف إلى تعزيز التنمية الريفية والتطوير والتوسع في إنتاجه بالمحافظة

طالب مزارعو محافظة الريث شمال شرق منطقة جازان، الجهات المعنية إلحاقهم بمشروع سقيا مزارع البن الذي تم تدشينه مؤخرًا، ويهدف إلى تعزيز التنمية الريفية والتطوير والتوسع في إنتاج وزراعة البن في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان وتحويله إلى مورد اقتصادي مستديم.

وقال الأهالي إن محافظتهم تزخر بأنواع ذات جودة عالية من البن الأصيل وينتظر أن تصل إليهم مبادرات السقيا حتى تلحق المحافظة بالمحافظات التي شملتها المبادرة، حيث يشكل البن مصدر دخل لكثير من المزارعين هناك.

وقال فيصل الريثي في حديثه لـ"سبق": منذ مدة زمنية طويلة ونحن نترقب تطوير وتوسيع نطاق خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة وتهيئة المواقع الزراعية والاعتناء بالأشجار المعمرة، من ضمنها أشجار البن وكثير من الأشجار النادرة والمعمرة في وادي لجب.

وأشار الريثي إلى أن المحافظة تعتبر من أهم المحافظات التي تتميز بطبيعة خلابة ولكنها بحاجة لمزيد من الاهتمام.

محافظة الريث منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مزارعو الريث" يطالبون بإلحاقهم بمشروع سقيا مزارع البن بجازان
سبق

طالب مزارعو محافظة الريث شمال شرق منطقة جازان، الجهات المعنية إلحاقهم بمشروع سقيا مزارع البن الذي تم تدشينه مؤخرًا، ويهدف إلى تعزيز التنمية الريفية والتطوير والتوسع في إنتاج وزراعة البن في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان وتحويله إلى مورد اقتصادي مستديم.

وقال الأهالي إن محافظتهم تزخر بأنواع ذات جودة عالية من البن الأصيل وينتظر أن تصل إليهم مبادرات السقيا حتى تلحق المحافظة بالمحافظات التي شملتها المبادرة، حيث يشكل البن مصدر دخل لكثير من المزارعين هناك.

وقال فيصل الريثي في حديثه لـ"سبق": منذ مدة زمنية طويلة ونحن نترقب تطوير وتوسيع نطاق خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة وتهيئة المواقع الزراعية والاعتناء بالأشجار المعمرة، من ضمنها أشجار البن وكثير من الأشجار النادرة والمعمرة في وادي لجب.

وأشار الريثي إلى أن المحافظة تعتبر من أهم المحافظات التي تتميز بطبيعة خلابة ولكنها بحاجة لمزيد من الاهتمام.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
03:58 PM

"مزارعو الريث" يطالبون بإلحاقهم بمشروع سقيا مزارع البن بجازان

يهدف إلى تعزيز التنمية الريفية والتطوير والتوسع في إنتاجه بالمحافظة

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محمد المواسي - جازان
0
1,267

طالب مزارعو محافظة الريث شمال شرق منطقة جازان، الجهات المعنية إلحاقهم بمشروع سقيا مزارع البن الذي تم تدشينه مؤخرًا، ويهدف إلى تعزيز التنمية الريفية والتطوير والتوسع في إنتاج وزراعة البن في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان وتحويله إلى مورد اقتصادي مستديم.

وقال الأهالي إن محافظتهم تزخر بأنواع ذات جودة عالية من البن الأصيل وينتظر أن تصل إليهم مبادرات السقيا حتى تلحق المحافظة بالمحافظات التي شملتها المبادرة، حيث يشكل البن مصدر دخل لكثير من المزارعين هناك.

وقال فيصل الريثي في حديثه لـ"سبق": منذ مدة زمنية طويلة ونحن نترقب تطوير وتوسيع نطاق خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة وتهيئة المواقع الزراعية والاعتناء بالأشجار المعمرة، من ضمنها أشجار البن وكثير من الأشجار النادرة والمعمرة في وادي لجب.

وأشار الريثي إلى أن المحافظة تعتبر من أهم المحافظات التي تتميز بطبيعة خلابة ولكنها بحاجة لمزيد من الاهتمام.

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