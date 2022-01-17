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"المعيوف" يقترب من التجديد للهلال .. و"الشهري" الرهان الجديد

اقترب حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال (الدولي) عبدالله المعيوف من التجديد لفريقه، حيث قال بعد نهاية مباراة الاتفاق في ربع نهائي كأس الملك، والتي كسبها الهلال وتأهل لنصف النهائي :" أنا ابن النادي ولن أساوم على تجديد عقدي، فأنا باق في النادي، وقد اتفقنا على بنود العقد ولم يبق سوى التوقيع والذي سيتم خلال الأيام المقبلة القريبة".

وفي جانب آخر أبدت جماهير الهلال مساندتها لمهاجم الفريق صالح الشهري، بعد الحضور اللافت للاعب، بعد أن منحه المدير الفني للفريق الروماني "رازفان " المشاركة كلاعب أساسي، وساهم في نقل فريقه لدور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تسجيله هدفي الفريق في مرمى الاتفاق، كما ظهر بمستوى فني جيد في المباريات السابقة التي لعبها أمام الفيصلي والفتح وعرعر.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المعيوف" يقترب من التجديد للهلال .. و"الشهري" الرهان الجديد
سبق

اقترب حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال (الدولي) عبدالله المعيوف من التجديد لفريقه، حيث قال بعد نهاية مباراة الاتفاق في ربع نهائي كأس الملك، والتي كسبها الهلال وتأهل لنصف النهائي :" أنا ابن النادي ولن أساوم على تجديد عقدي، فأنا باق في النادي، وقد اتفقنا على بنود العقد ولم يبق سوى التوقيع والذي سيتم خلال الأيام المقبلة القريبة".

وفي جانب آخر أبدت جماهير الهلال مساندتها لمهاجم الفريق صالح الشهري، بعد الحضور اللافت للاعب، بعد أن منحه المدير الفني للفريق الروماني "رازفان " المشاركة كلاعب أساسي، وساهم في نقل فريقه لدور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تسجيله هدفي الفريق في مرمى الاتفاق، كما ظهر بمستوى فني جيد في المباريات السابقة التي لعبها أمام الفيصلي والفتح وعرعر.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
12:47 AM

"المعيوف" يقترب من التجديد للهلال .. و"الشهري" الرهان الجديد

A A A
أحمد سرور - الرياض
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3,602

اقترب حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال (الدولي) عبدالله المعيوف من التجديد لفريقه، حيث قال بعد نهاية مباراة الاتفاق في ربع نهائي كأس الملك، والتي كسبها الهلال وتأهل لنصف النهائي :" أنا ابن النادي ولن أساوم على تجديد عقدي، فأنا باق في النادي، وقد اتفقنا على بنود العقد ولم يبق سوى التوقيع والذي سيتم خلال الأيام المقبلة القريبة".

وفي جانب آخر أبدت جماهير الهلال مساندتها لمهاجم الفريق صالح الشهري، بعد الحضور اللافت للاعب، بعد أن منحه المدير الفني للفريق الروماني "رازفان " المشاركة كلاعب أساسي، وساهم في نقل فريقه لدور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تسجيله هدفي الفريق في مرمى الاتفاق، كما ظهر بمستوى فني جيد في المباريات السابقة التي لعبها أمام الفيصلي والفتح وعرعر.

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