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إفريقيا.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 3207639 و77684 حالة وفاة

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية بلغ 3207639 إصابة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا بلغ 77684 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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إفريقيا.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 3207639 و77684 حالة وفاة
سبق

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية بلغ 3207639 إصابة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا بلغ 77684 حالة وفاة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
08:26 AM

إفريقيا.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 3207639 و77684 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية بلغ 3207639 إصابة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا بلغ 77684 حالة وفاة.

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