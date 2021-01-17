إفريقيا.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 3207639 و77684 حالة وفاة

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية بلغ 3207639 إصابة.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا بلغ 77684 حالة وفاة.
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية بلغ 3207639 إصابة.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا بلغ 77684 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية بلغ 3207639 إصابة.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا بلغ 77684 حالة وفاة.
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية بلغ 3207639 إصابة.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا بلغ 77684 حالة وفاة.