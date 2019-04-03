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كأول شركة.. "موبايلي" تطلق خدمة رعاية العملاء عبر "واتساب"

تتيح إرسال مقاطع الفيديو والملفات والصور التي تدعم الاستفسارات

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، اليوم، عن الإطلاق التجريبي لخدمة رعاية العملاء عبر تطبيق "واتساب"، وذلك كأول شركة اتصالات في المملكة تتلقى استفسارات عملائها من خلال مراسلتها عبر الرقم (0560101100).

وأوضحت "موبايلي" أنه يتطلب لتفعيل هذه الخدمة حفظ رقمها ضمن جهات الاتصال في تطبيق "واتساب"؛ ليتمكن بعد ذلك العميل من التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في الشركة بكل يسر وسهولة.

وتتيح هذه الخدمة إمكانيات أكبر للعميل عند تواصله مع رعاية العملاء في "موبايلي"، حيث تتيح إرسال مقاطع الفيديو والملفات والصور التي تدعم استفساراته، إلى جانب تحديد موقعه الحالي للتأكد من توفر الخدمة وسرعة معالجتها، كما تعد خياراً أفضل للعملاء للتواصل مع رعاية العملاء عند وجودهم خارج المملكة.

وعلق إسماعيل الغامدي الرئيس التنفيذي لرعاية العملاء بشركة "موبايلي" على إطلاق هذه الخدمة قائلاً: "نعمل في موبايلي على استحداث طرق تواصل رقمية مع العملاء بما يضمن سهولة الوصول لهم والتحدث معهم والإجابة عن استفساراتهم وحل جميع المشاكل التي يواجهونها بسرعة وسهولة".

وأردف "الغامدي" قائلاً: يعد تطبيق "واتساب" اليوم أحد أكثر التطبيقات استخداماً في العالم، وهذا الأمر مكّن "موبايلي" من تطوير وسائل التواصل مع عملائها والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها التطبيق، والتي تختصر وقت خدمة العميل، وهذا ما نسعى إليه، مؤكداً أن "موبايلي" لن تألو جهداً في استخدام أحدث وسائل التواصل لتكون الأقرب لخدمة عملائها".

يُذكر أن "موبايلي" قامت بتوطين مراكز الاتصال بنسبة 100%، حيث تتم خدمة جميع عملائها من داخل المملكة العربية السعودية في مراكزها الموجودة في كل من جدة والدمام.

وتتيح "موبايلي" لعملائها عدداً من قنوات التواصل، فبالإضافة إلى مراكز الاتصال، يمكن للعملاء التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر". الأمر الذي يعطي العميل مرونة أكبر في التحكم بخدماته، وتمكّن في الوقت نفسه موظفي رعاية العملاء من تقديم الخدمة بجودة أعلى؛ لضمان رضا عملائها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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كأول شركة.. "موبايلي" تطلق خدمة رعاية العملاء عبر "واتساب"
سبق

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، اليوم، عن الإطلاق التجريبي لخدمة رعاية العملاء عبر تطبيق "واتساب"، وذلك كأول شركة اتصالات في المملكة تتلقى استفسارات عملائها من خلال مراسلتها عبر الرقم (0560101100).

وأوضحت "موبايلي" أنه يتطلب لتفعيل هذه الخدمة حفظ رقمها ضمن جهات الاتصال في تطبيق "واتساب"؛ ليتمكن بعد ذلك العميل من التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في الشركة بكل يسر وسهولة.

وتتيح هذه الخدمة إمكانيات أكبر للعميل عند تواصله مع رعاية العملاء في "موبايلي"، حيث تتيح إرسال مقاطع الفيديو والملفات والصور التي تدعم استفساراته، إلى جانب تحديد موقعه الحالي للتأكد من توفر الخدمة وسرعة معالجتها، كما تعد خياراً أفضل للعملاء للتواصل مع رعاية العملاء عند وجودهم خارج المملكة.

وعلق إسماعيل الغامدي الرئيس التنفيذي لرعاية العملاء بشركة "موبايلي" على إطلاق هذه الخدمة قائلاً: "نعمل في موبايلي على استحداث طرق تواصل رقمية مع العملاء بما يضمن سهولة الوصول لهم والتحدث معهم والإجابة عن استفساراتهم وحل جميع المشاكل التي يواجهونها بسرعة وسهولة".

وأردف "الغامدي" قائلاً: يعد تطبيق "واتساب" اليوم أحد أكثر التطبيقات استخداماً في العالم، وهذا الأمر مكّن "موبايلي" من تطوير وسائل التواصل مع عملائها والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها التطبيق، والتي تختصر وقت خدمة العميل، وهذا ما نسعى إليه، مؤكداً أن "موبايلي" لن تألو جهداً في استخدام أحدث وسائل التواصل لتكون الأقرب لخدمة عملائها".

يُذكر أن "موبايلي" قامت بتوطين مراكز الاتصال بنسبة 100%، حيث تتم خدمة جميع عملائها من داخل المملكة العربية السعودية في مراكزها الموجودة في كل من جدة والدمام.

وتتيح "موبايلي" لعملائها عدداً من قنوات التواصل، فبالإضافة إلى مراكز الاتصال، يمكن للعملاء التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر". الأمر الذي يعطي العميل مرونة أكبر في التحكم بخدماته، وتمكّن في الوقت نفسه موظفي رعاية العملاء من تقديم الخدمة بجودة أعلى؛ لضمان رضا عملائها.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
02:57 PM

كأول شركة.. "موبايلي" تطلق خدمة رعاية العملاء عبر "واتساب"

تتيح إرسال مقاطع الفيديو والملفات والصور التي تدعم الاستفسارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، اليوم، عن الإطلاق التجريبي لخدمة رعاية العملاء عبر تطبيق "واتساب"، وذلك كأول شركة اتصالات في المملكة تتلقى استفسارات عملائها من خلال مراسلتها عبر الرقم (0560101100).

وأوضحت "موبايلي" أنه يتطلب لتفعيل هذه الخدمة حفظ رقمها ضمن جهات الاتصال في تطبيق "واتساب"؛ ليتمكن بعد ذلك العميل من التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في الشركة بكل يسر وسهولة.

وتتيح هذه الخدمة إمكانيات أكبر للعميل عند تواصله مع رعاية العملاء في "موبايلي"، حيث تتيح إرسال مقاطع الفيديو والملفات والصور التي تدعم استفساراته، إلى جانب تحديد موقعه الحالي للتأكد من توفر الخدمة وسرعة معالجتها، كما تعد خياراً أفضل للعملاء للتواصل مع رعاية العملاء عند وجودهم خارج المملكة.

وعلق إسماعيل الغامدي الرئيس التنفيذي لرعاية العملاء بشركة "موبايلي" على إطلاق هذه الخدمة قائلاً: "نعمل في موبايلي على استحداث طرق تواصل رقمية مع العملاء بما يضمن سهولة الوصول لهم والتحدث معهم والإجابة عن استفساراتهم وحل جميع المشاكل التي يواجهونها بسرعة وسهولة".

وأردف "الغامدي" قائلاً: يعد تطبيق "واتساب" اليوم أحد أكثر التطبيقات استخداماً في العالم، وهذا الأمر مكّن "موبايلي" من تطوير وسائل التواصل مع عملائها والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها التطبيق، والتي تختصر وقت خدمة العميل، وهذا ما نسعى إليه، مؤكداً أن "موبايلي" لن تألو جهداً في استخدام أحدث وسائل التواصل لتكون الأقرب لخدمة عملائها".

يُذكر أن "موبايلي" قامت بتوطين مراكز الاتصال بنسبة 100%، حيث تتم خدمة جميع عملائها من داخل المملكة العربية السعودية في مراكزها الموجودة في كل من جدة والدمام.

وتتيح "موبايلي" لعملائها عدداً من قنوات التواصل، فبالإضافة إلى مراكز الاتصال، يمكن للعملاء التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر". الأمر الذي يعطي العميل مرونة أكبر في التحكم بخدماته، وتمكّن في الوقت نفسه موظفي رعاية العملاء من تقديم الخدمة بجودة أعلى؛ لضمان رضا عملائها.

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