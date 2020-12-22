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"كنساره": برنامج خدمة ضيوف الرحمن يستهدف تجربة عمرة عنوانها من الفكرة إلى الذكرى

في لقاء مع كُتاب الرأي بديوانية الجمعية السعودية لكتاب الرأي التي عُقدت في مدينة جدة

في لقاء مع كتاب الرأي بديوانية الجمعية السعودية لكتاب الرأي التي عقدت في مدينة جدة، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن رامي كنساره أن البرنامج الذي يعد "أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، يستهدف تجربة عمرة عنوانها من الفكرة إلى الذكرى.

وقال كنساره: البرنامج يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة والزيارة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المسلمين من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرَّحمن والارتقاء بها، وإثراء الرحلة الدينية، والتجربة الثقافية وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

وتابع: يعمل البرنامج مع شركاء النجاح للتطوير وتحسين اقتصاديات المنظومة وتوفير الفرص والممكنات للقطاع الخاص.

ديوانية الجمعية السعودية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كنساره": برنامج خدمة ضيوف الرحمن يستهدف تجربة عمرة عنوانها من الفكرة إلى الذكرى
سبق

في لقاء مع كتاب الرأي بديوانية الجمعية السعودية لكتاب الرأي التي عقدت في مدينة جدة، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن رامي كنساره أن البرنامج الذي يعد "أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، يستهدف تجربة عمرة عنوانها من الفكرة إلى الذكرى.

وقال كنساره: البرنامج يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة والزيارة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المسلمين من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرَّحمن والارتقاء بها، وإثراء الرحلة الدينية، والتجربة الثقافية وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

وتابع: يعمل البرنامج مع شركاء النجاح للتطوير وتحسين اقتصاديات المنظومة وتوفير الفرص والممكنات للقطاع الخاص.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
03:30 PM

"كنساره": برنامج خدمة ضيوف الرحمن يستهدف تجربة عمرة عنوانها من الفكرة إلى الذكرى

في لقاء مع كُتاب الرأي بديوانية الجمعية السعودية لكتاب الرأي التي عُقدت في مدينة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في لقاء مع كتاب الرأي بديوانية الجمعية السعودية لكتاب الرأي التي عقدت في مدينة جدة، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن رامي كنساره أن البرنامج الذي يعد "أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، يستهدف تجربة عمرة عنوانها من الفكرة إلى الذكرى.

وقال كنساره: البرنامج يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة والزيارة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المسلمين من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرَّحمن والارتقاء بها، وإثراء الرحلة الدينية، والتجربة الثقافية وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

وتابع: يعمل البرنامج مع شركاء النجاح للتطوير وتحسين اقتصاديات المنظومة وتوفير الفرص والممكنات للقطاع الخاص.

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