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الفتح يواصل انتصاراته .. ويلحق الخسارة الثانية بالباطن

نجح فريق الفتح في خطف النقاط الثلاث من ميدان مضيفه الباطن بعد أن تغلب عليه بثنائية نظيفة جعلته يرتقي لوصافة جدول الترتيب، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة ارتقى الفتح للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 7 نقاط ، في حين تجمد رصيد الباطن 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

وضع النرويجي غوستاف الضيوف في المقدمة أولاً بتسجيله أول الأهداف في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، وعاد اللاعب ذاته بعد مرور 13 دقيقة ليعزز تقدم الفتح بالهدف الثاني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح يواصل انتصاراته .. ويلحق الخسارة الثانية بالباطن
سبق

نجح فريق الفتح في خطف النقاط الثلاث من ميدان مضيفه الباطن بعد أن تغلب عليه بثنائية نظيفة جعلته يرتقي لوصافة جدول الترتيب، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة ارتقى الفتح للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 7 نقاط ، في حين تجمد رصيد الباطن 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

وضع النرويجي غوستاف الضيوف في المقدمة أولاً بتسجيله أول الأهداف في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، وعاد اللاعب ذاته بعد مرور 13 دقيقة ليعزز تقدم الفتح بالهدف الثاني.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
09:01 PM

الفتح يواصل انتصاراته .. ويلحق الخسارة الثانية بالباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق الفتح في خطف النقاط الثلاث من ميدان مضيفه الباطن بعد أن تغلب عليه بثنائية نظيفة جعلته يرتقي لوصافة جدول الترتيب، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة ارتقى الفتح للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 7 نقاط ، في حين تجمد رصيد الباطن 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

وضع النرويجي غوستاف الضيوف في المقدمة أولاً بتسجيله أول الأهداف في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، وعاد اللاعب ذاته بعد مرور 13 دقيقة ليعزز تقدم الفتح بالهدف الثاني.

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