النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. نيجيريون يترجمون محبتهم للسعودية بالدعاء أن يحفظها الله من "كورونا"

تم تداوله على نطاق واسع.. وعكس الوفاء والمحبة لقائدة العالم الإسلامي

ترجَّم طلاب في دار الكتاب والسُّنة للدراسات العربية والإسلامية في جمهورية نيجيريا محبتهم للمملكة وقيادتها بتوجيه الدعوات الصادقة للمملكة حكومة وشعبًا، ولبلاد المسلمين، بأن يصرف عنها وباء كورونا، في لمسة محبة ووفاء لبلاد الحرمين ورائدة العالم الإسلامي.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن هذا غير مستغرب على مسلمي نيجيريا الذين يرتبطون برباط الدين والأُخوَّة بالسعودية وشعبها، لافتين إلى أن ذلك رسالة للعالم عن العمق الكبير للمملكة وقيادتها الرشيدة في نفوس المسلمين الذين لن ينسوا مواقفها الإنسانية مع مختلف شعوب العالم في السراء والضراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. نيجيريون يترجمون محبتهم للسعودية بالدعاء أن يحفظها الله من "كورونا"
سبق

ترجَّم طلاب في دار الكتاب والسُّنة للدراسات العربية والإسلامية في جمهورية نيجيريا محبتهم للمملكة وقيادتها بتوجيه الدعوات الصادقة للمملكة حكومة وشعبًا، ولبلاد المسلمين، بأن يصرف عنها وباء كورونا، في لمسة محبة ووفاء لبلاد الحرمين ورائدة العالم الإسلامي.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن هذا غير مستغرب على مسلمي نيجيريا الذين يرتبطون برباط الدين والأُخوَّة بالسعودية وشعبها، لافتين إلى أن ذلك رسالة للعالم عن العمق الكبير للمملكة وقيادتها الرشيدة في نفوس المسلمين الذين لن ينسوا مواقفها الإنسانية مع مختلف شعوب العالم في السراء والضراء.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:14 AM

بالفيديو.. نيجيريون يترجمون محبتهم للسعودية بالدعاء أن يحفظها الله من "كورونا"

تم تداوله على نطاق واسع.. وعكس الوفاء والمحبة لقائدة العالم الإسلامي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,179

ترجَّم طلاب في دار الكتاب والسُّنة للدراسات العربية والإسلامية في جمهورية نيجيريا محبتهم للمملكة وقيادتها بتوجيه الدعوات الصادقة للمملكة حكومة وشعبًا، ولبلاد المسلمين، بأن يصرف عنها وباء كورونا، في لمسة محبة ووفاء لبلاد الحرمين ورائدة العالم الإسلامي.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن هذا غير مستغرب على مسلمي نيجيريا الذين يرتبطون برباط الدين والأُخوَّة بالسعودية وشعبها، لافتين إلى أن ذلك رسالة للعالم عن العمق الكبير للمملكة وقيادتها الرشيدة في نفوس المسلمين الذين لن ينسوا مواقفها الإنسانية مع مختلف شعوب العالم في السراء والضراء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,316
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,624
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,710

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة