النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة

العثور على أحد "صيادي بحر الليث المفقودين" متوفى والبحث عن شقيقه

آسيويان خرجا أمس لمزاولة عملهما وتأخر فأبلغ أخوهم الثالث "حرس الحدود"

عثرت فرق الإنقاذ بحرس الحدود بمحافظة الليث، صباح اليوم السبت، على جثمان أحد الوافدين الذين كانا قد فقدا يوم أمس في بحر الليث بعد خروجهما لمزاولة مهنة صيد الأسماك.

وفي التفاصيل: فإن وافدين شقيقين من جنسية آسيوية كانا قد خرجا لمزاولة مهنة صيد الأسماك صباح أمس الجمعة، في بحر الليث، وتأخرا عن العودة في وقتهما المحدد؛ مما دفع شقيقهما الثالث الذي كان يتواجد في مقر السكن إلى إبلاغ حرس الحدود ، والذي بدأ البحث عنهما، وقد أسفر البحث عن العثور على أحدهما متوفى داخل البحر، بالإضافة إلى العثور على القارب الذي كانا يستقلانه، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقود الآخر.

حرس الحدود محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العثور على أحد "صيادي بحر الليث المفقودين" متوفى والبحث عن شقيقه
سبق

عثرت فرق الإنقاذ بحرس الحدود بمحافظة الليث، صباح اليوم السبت، على جثمان أحد الوافدين الذين كانا قد فقدا يوم أمس في بحر الليث بعد خروجهما لمزاولة مهنة صيد الأسماك.

وفي التفاصيل: فإن وافدين شقيقين من جنسية آسيوية كانا قد خرجا لمزاولة مهنة صيد الأسماك صباح أمس الجمعة، في بحر الليث، وتأخرا عن العودة في وقتهما المحدد؛ مما دفع شقيقهما الثالث الذي كان يتواجد في مقر السكن إلى إبلاغ حرس الحدود ، والذي بدأ البحث عنهما، وقد أسفر البحث عن العثور على أحدهما متوفى داخل البحر، بالإضافة إلى العثور على القارب الذي كانا يستقلانه، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقود الآخر.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
03:21 PM

العثور على أحد "صيادي بحر الليث المفقودين" متوفى والبحث عن شقيقه

آسيويان خرجا أمس لمزاولة عملهما وتأخر فأبلغ أخوهم الثالث "حرس الحدود"

A A A
عوض الفهمي - الليث
0
1,383

عثرت فرق الإنقاذ بحرس الحدود بمحافظة الليث، صباح اليوم السبت، على جثمان أحد الوافدين الذين كانا قد فقدا يوم أمس في بحر الليث بعد خروجهما لمزاولة مهنة صيد الأسماك.

وفي التفاصيل: فإن وافدين شقيقين من جنسية آسيوية كانا قد خرجا لمزاولة مهنة صيد الأسماك صباح أمس الجمعة، في بحر الليث، وتأخرا عن العودة في وقتهما المحدد؛ مما دفع شقيقهما الثالث الذي كان يتواجد في مقر السكن إلى إبلاغ حرس الحدود ، والذي بدأ البحث عنهما، وقد أسفر البحث عن العثور على أحدهما متوفى داخل البحر، بالإضافة إلى العثور على القارب الذي كانا يستقلانه، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقود الآخر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,104
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,431
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,511
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,850

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة